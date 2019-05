Governo capacita agentes de viagem e operadoras da Bahia

Dando continuidade as ações de divulgação do destino, o Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), realizou na tarde desta sexta-feira, 24, uma capacitação voltada para agentes de viagens e operadoras de turismo. A Casa do Comércio, na Avenida Tancredo Neves, em Salvador, foi o local escolhido para sediar a atividade.

O objetivo da iniciativa é a promoção de roteiros sergipanos e a efetivação de parcerias com atores do setor turístico baiano. “As capacitações permitem aos profissionais o máximo de informações a respeito de Sergipe, pois assim podem ofertar com mais qualidade o roteiro. Trazemos vídeos apresentando os pontos turísticos, abordamos a gastronomia e, claro, a diversidade cultural do estado”, explica o representante da Setur, Hugo Julião.

A agente de viagem baiana, Iracema Alves, particou da atividade e comentou que a proposta foi muito interessante. “Já dancei quadrilha e sei como é encantador o São João. Participar de um treinamento como este é super importante no processo de divulgação, nos permitindo apresentar roteiros novos aos clientes”, salienta.

Carlos Maurílio, da BTA Turismo, acompanhou as ações realizadas pelo Governo de Sergipe na Bahia ao longo da semana e parabenizou a organização dos projetos. “Três ações sendo realizadas ao mesmo tempo pela Setur, sendo a do Shopping da Bahia, o Congresso de Guias de Turismo, e essa capacitação agora. Isso tudo só com muita organização e boas parcerias. Todos foram bastante produtivos, a capacitação também foi bem interessante, pois abriu espaço para os representantes de municípios abordarem seus produtos”, frisa.

Para o secretário de Turismo, Manelito Franco Neto, a vinda para Salvador gerou parcerias de trabalho além do que estava programado. “Salvador abraçou nossa proposta e o resultado não poderia ser melhor. Parabenizo ainda a participação dos municípios como São Cristõvão, Laranjeiras, Rosário do Catete, Aracaju, Tobias Barreto, Canindé do São Francisco, Poço Redondo, Estância, Santana do São Francisco e Brejo Grande neste projeto”, afirma.

Hotelaria

O projeto “Venha Sentir Sergipe – O país do forró”, no Shopping da Bahia, contou com a divulgação de material impresso de roteiros, culinária, artesanato, e pontos turísticos, além da divulgação dos seguintes hotéis de Aracaju: Mar do Farol, Sandrin, Via Mar, Rede Real, Xingó Parque Hotel.

Fonte e foto assessoria