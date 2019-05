Laércio Oliveira é homenageado pelo 28º Batalhão de Caçadores

O deputado federal Laércio Oliveira participou nessa sexta-feira, dia 24, da solenidade para a entrega da boina aos soldados incorporados em 2019 no 28º Batalhão de Caçadores, Batalhão Campo Grande, em Aracaju. Na ocasião o parlamentar recebeu o certificado “Amigo do Exército”.

Laércio foi ao evento acompanhado do diretor da Fecomércio, Ancelmo Oliveira, que serviu ao Exército. “Sempre admirei o trabalho das Forças Armadas e assim que recebo as demandas dos comandantes faço o possível para ajuda-los com emenda parlamentar. Agradeço a honraria ao Comandante do 28º Batalhão de Caçadores, Coronel de Infantaria Fernandes Carneiro, e coloco o meu gabinete à disposição, reafirmando o meu compromisso com o exército”, enfatizou Laércio.

O evento marcou o encerramento da Fase de Instrução Individual Básica, etapa inicial da formação dos soldados, caracterizada por intensas atividades militares, as quais foram responsáveis por desenvolver no militar Atributos da Área Afetiva, tais como resistência física, camaradagem, espírito de corpo, dentre outros.

Presidida pelo Comandante do Batalhão, Coronel de Infantaria Fernandes Carneiro, a solenidade contou com a participação de amigos e familiares dos soldados, de ex-militares, autoridades e convidados.

Por Elenildes Mesquita

Foto assessoria