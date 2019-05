OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DE SE OCUPA 1º LUGAR NO RANKING NACIONAL DE JIU-JITSU

26/05/19 - 06:41:37

O oficial agora ocupa o 4º lugar no ranking mundial da modalidade

Policial Militar de Sergipe foi reconhecido em 1º lugar no ranking da Confederação Brasileira de Jiu-jitsu e em 4º lugar no ranking do International Brazilian Jiu-jitsu Federation.

O tenente-coronel Luís Henrique Oliveira Rocha, comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, é bicampeão brasileiro de Jiu-jitsu e trouxe quatro medalhas da competição Salvador Fall International 2019, que ocorreu no último final de semana. Com a pontuação dessa competição, o oficial acumulou 358,5 pontos e foi para a primeira colocação no ranking nacional e 414 pontos no ranking mundial, passando a ocupar a quarta posição.

Segundo o policial, que treina a modalidade há seis anos, manter o corpo e a mente bem é o que realmente importa. “Minha força para continuar os treinos vem do meu filho, que sofre com uma doença rara. Ele é a minha maior motivação”, declarou.

Fonte e foto SSP