Prefeitura municipal planeja o futuro da cidade de Aracaju até 2055

26/05/19 - 06:16:35

Pensar fora da caixa para planejar o futuro de Aracaju. Foi com esse pensamento que o prefeito Edvaldo Nogueira reinstalou o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico de Aracaju (Comden), em setembro de 2017. O Comden faz parte do Planejamento Estratégico da capital sergipana e foi criado com o objetivo de provocar o diálogo com a sociedade, de elaborar projetos e discutir políticas públicas para o crescimento e o desenvolvimento econômico de Aracaju.

A agenda estratégica para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Econômico da atual gestão tem o intuito de contemplar gerações futuras, de pensar Aracaju até 2055, quando a capital completa 200 anos de fundação. “Essa é uma visão de futuro estabelecida pelo prefeito Edvaldo Nogueira desde o início da gestão. Ele vem tentando fortalecer e trazer uma voz efetiva para o Comden, trazendo os setores produtivos empresários e universidades para fazer uma discussão aberta com a sociedade e nessas discussões surgiu a necessidade de construir uma agenda para pensar Aracaju para o futuro. Isso mostra o desprendimento político do prefeito ao pensar a cidade lá na frente”, colocou o secretário de Governo Jorge Araujo Filho.

Ainda segundo o secretário de Governo, ficou definida, em uma das reuniões, a necessidade de pensar em um novo horizonte estratégico para o plano de desenvolvimento da cidade. “Tinha uma proposta inicial de pensar Aracaju até 2030, portanto 11 anos contados a partir de 2019, mas esse período foi considerado insuficiente porque precisávamos de um maior alcance, justamente para que o plano pensasse em uma visão de futuro e valores consequentes com a necessidade dessas e das próximas gerações. Então, surgiu uma nova proposta para que o plano fosse dividido em três fases iguais: até 2031, 2043 e 2055”, explicou.

Na última reunião do Comden, realizada em fevereiro, foi constatado que esse planejamento a longo prazo deve atender às áreas de desenvolvimento econômico, educação, ciência, tecnologia e inovação. Esses temas foram distribuídos em duas câmaras técnicas: Desenvolvimento Econômico e Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação. “A ideia é que através dessas câmeras a gente possa formatar um modelo para que se possa construir, de forma organiza e técnica, uma proposta para o desenvolvimento de Aracaju em uma visão a longo prazo. As câmeras têm uma complementaridade. É importante destacar que a participação da sociedade é necessária. É ela quem precisa ajudar na criação desse planejamento”, afirmou um dos membros do Comden, Juliano César Faria Souto, da Associação Brasileira Atacadista.

Comden

O Conselho é formado por 16 conselheiros titulares e 16 suplentes. Eles representam os diversos segmentos da sociedade e foi criado pelo prefeito Edvaldo Nogueira por lei sancionada em 2011. Porém, não funcionou na gestão anterior e só com a atual administração retomou as atividades. Para o membro do Conselho, essa iniciativa é extremamente necessária e louvável. “A conhecida frase de Miguel de Cervantes em que ele diz ‘sonho que se sonha só, é só um sonho; sonho que se sonha junto é realidade’, precisa ser creditada à liderança municipal que teve o start de começar a pensar a capital sergipana a longo prazo e não apenas em quatro, oito e até doze anos. O desafio nosso é mobilizar a sociedade para que ela participe desse momento e que para que o sonho se torne, de fato, realidade”, destacou Juliano César Faria Souto.

Foto André Moreira

Da assessoria