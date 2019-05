ALESSANDRO VIEIRA O QUINTO SENADOR MAIS PRODUTIVO EM TERMOS DE RELATORIA

27/05/19 - 09:41:13

Parlamentar avalia os 100 primeiros dias de trabalho legislativo

Quando colocou seu nome à disposição dos sergipanos para concorrer a uma vaga no Senado Federal representando o estado, Alessandro Vieira se tornou uma alternativa frente às velhas e tradicionais práticas políticas. Sua vitória representou a mudança, desde o processo eleitoral, quando foi eleito pelos sergipanos em 1º lugar, com 474.449 votos, com uma campanha feita por uma equipe reduzida, basicamente voluntários, a um custo aproximado de 70 Mil Reais. Mas, e na prática do exercício do mandato parlamentar, quais são os resultados?

Nesta semana, o senador Alessandro Vieira avaliou positivamente seus 100 primeiros dias de trabalho na 56ª legislatura do Senado, recém completados no último dia 12 de maio. “Esses 100 dias de trabalho mostraram que é possível fazer a diferença, conseguir um bom resultado, que gere impacto dentro do Senado, em termos de legislação e relatorias, mas também gera um impacto para o estado de Sergipe. Começamos a viabilizar a vinda de recursos, de projetos e boas ideias. Foi muito positivo, e principalmente o sentimento que a gente tem é esse, mostramos que é possível fazer a diferença atuando de uma forma diferente daquela da velha política tradicional”, pontuou.

A atuação do senador Alessandro Vieira demonstra capacidade de diálogo com o governo e com parlamentares de diversos partidos, sem abrir mão dos princípios e dos compromissos assumidos com os sergipanos. Neste período de 100 dias, o senador mostrou coragem para enfrentar interesses dos poderosos, com a CPI da Lava Toga, pedido de impeachment de ministros do STF e vários questionamentos aos ministros da Educação, da Economia e da Mulher, Família e Direitos Humanos. Além disso, participou de importantes discussões de medidas provisórias, a exemplo da MP 869/2018, sobre a proteção de dados pessoais e para criar a autoridade nacional de proteção de dados. Esteve presente em reuniões para negociação do futuro da Fábrica de Fertilizantes (FAFEN) em Sergipe, e estreitou o diálogo com ministros de estado, como a Ministra da Agricultura, Tereza Cristina.

“Tínhamos uma meta muito grande de tratar da questão da CPI do Judiciário, que ainda está em andamento, e de medidas que têm impacto para a questão da segurança pública, garantindo o financiamento e mudanças processuais e materiais para ter processos mais rápidos e penas mais duras. Agora nosso esforço maior é na área da educação, que tem sido um ponto frágil do governo. Buscamos colaborar apresentando propostas visando garantir financiamento adequado, revisar o FUNDEB e regulamentando a carreira federal do magistério”, pontuou.

Por meio da prestação de contas mensal, o parlamentar comprova que vêm cumprindo bandeiras defendidas durante a campanha e mostra que é possível exercer um mandato legislativo com economia e produtividade. De acordo com o relatório produzido pelo gabinete do parlamentar, até agora já foram apresentadas 40 relatorias, 5 Projetos de Lei, 3 pedidos de Audiências Públicas e cerca de 400 mil reais em economia de gastos. “Meu compromisso é atuar no Senado com ética, eficiência e transparência, e estamos entregando isso aos sergipanos”, ressaltou.

“Inovar é mudar a forma de produzir e legislar”

Alessandro Vieira abriu mão de privilégios, a exemplo do carro oficial, motorista e da aposentadoria especial. Sua proposta de mudança e inovação inclui o uso de tecnologias para facilitar o relacionamento com os sergipanos e o monitoramento da sua atuação parlamentar, por parte da população, através do aplicativo Nosso Mandato. Outra iniciativa inovadora foi a criação do gabinete compartilhado com os deputados federais Tabata Amaral (PDT-SP) e Felipe Rigoni (PSB-ES), que realizou importante trabalho conjunto sobre as emendas à Reforma da Previdência.

Em Sergipe, o senador Alessandro lançou o projeto SUA VOZ NO SENADO, que tem por objetivo escutar a população, entender suas necessidades e produzir um diagnóstico participativo dos municípios, e o MUDA SERGIPE, programa de capacitação de lideranças para a cidadania ativa.

“Foram muitos desafios superados. O primeiro foi de me colocar naquele grupo novo para mim, o dos políticos. No Senado, são pessoas em média mais velhas, com experiência no legislativo às vezes maior que a minha própria idade, de 44 anos. No entanto, conseguimos ocupar espaços. Hoje eu sou vice-líder do partido Cidadania, conduzo vários trabalhos, e sou o quinto senador mais produtivo em termos de relatorias. As coisas estão funcionando bem neste início. Vamos seguir avançando por esse caminho, ouvindo as pessoas e construindo pontes”, destacou Alessandro.

Da assessoria

Foto Marcos Oliveira