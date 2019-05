APÓS CINCO MESES, SERGIPE VOLTA A APRESENTAR SALDO POSITIVO DE EMPREGOS

27/05/19 - 10:12:24

Análise realizada pelo Boletim Sergipe Econômico, parceria do Núcleo de Informações Econômicas (NIE) da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (FIES) e do Departamento de Economia da UFS, com base nos dados do Cadastro Geral de empregados e desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego, revelou que houve saldo positivo de 649 vagas de emprego com carteira assinada no Estado, em abril deste ano. O resultado é fruto da diferença entre admissões (6.461) e desligamentos (5.812) no período.

Empregos por setor em abril/2019

Das oito atividades avaliadas pelo Boletim no mês analisado, cinco apresentaram saldo de contratações maior que o de demissões. O setor de Serviços apresentou o melhor resultado, fechando o mês de abril com 553 novos postos de trabalho. A Construção Civil e o Comércio, geraram respectivamente 151 e 40 novas vagas de emprego. O setor de Serviços Industriais de Utilidade Pública (grupo que inclui as empresas responsáveis pela distribuição de serviços essenciais, como água e energia elétrica), gerou 16 novas vagas de trabalho. Já a Extrativa Mineral contabilizou 2 postos de emprego.

Os demais setores registraram saldos negativos, dentre eles o destaque foi para a Indústria da Transformação, com redução de 86 vagas de emprego. Na Agropecuária foram fechados 26 postos de trabalho, enquanto que na Administração Pública verificou-se o fechamento de apenas uma vaga, no quarto mês do corrente ano.

Desempenho dos Municípios em abril/2019

Dentre os treze municípios sergipanos com mais de 30 mil habitantes, cujos dados são disponibilizados para análise, a capital Aracaju assinalou a maior criação de empregos em abril deste ano, com a abertura de 245 postos de trabalho.

NIE/FIES