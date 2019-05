Avião de cantor Gabriel Diniz cai próximo à praia do Saco, no município de Estância

27/05/19 - 13:16:37

Um avião caiu no inicio da tarde desta segunda-feira (27), na região de Terra Caida, na Praia do Saco no município de Estância.

As primeiras informações eram de que seria um jatinho e que supostamente pertenceria a um cantor bastante conhecido. Cerca de 30 minutos após o acidente, ficou confirmado que era um avião bi-motor e pertencia ao cantor Gabfriel Diniz.

Segundo relatos postados por moradores da região nas redes sociais, o avião passou por cima das residências e caiu em uma região de mangue.

Nas proximidades do local onde aconteceu a queda, foi encontrado uma pasta com documentos da aeronave, de Alagoas, e um passaporte em nome de Gabriel Diniz, natural de Mato Grosso do Sul.

As últimas informações são de que quatro pessoas estariam na aeronave, entre eles o cantor e com a queda, ficou comprovado a morte de quatro pessoas.

A aeronave do Grupamento Tático Aéreo (GTA) e equipes do Corpo de Bombeiros já se deslocaram para o local.

