CONFIRA COMO FICARÁ O TEMPO NO NORDESTE DO PAÍS NESTA SEGUNDA-FEIRA

27/05/19 - 05:36:45

Umidade relativa do ar fica entre 30% e 95%

Nesta segunda-feira (27), o céu no Nordeste do país vai ficar nublado com pancadas de chuva no Maranhão. De nublado a parcialmente nublado com pancada de chuva isolada no Piauí e nos demais estados da região.

A temperatura mínima vai ser de 18ºC e a máxima de 37ºC. Já a umidade relativa do ar fica entre 30% e 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET.

Fonte Agencia do Rádio Mais

Por Marquezan Araújo