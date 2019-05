Dia do Desafio: Sejesp ajusta os últimos detalhes

27/05/19 - 10:32:45

Estão sendo acertados os últimos detalhes para o Dia do Desafio, competição entre cidades que tem como principal objetivo promover o fomento a atividades físicas. Neste ano, o evento, que está em sua 25ª edição, acontecerá na próxima quarta-feira, 29, reunindo cidades, agrupadas de acordo com o número de habitantes, divididas em sete categorias.

A novidade deste ano é que a Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp), desenvolveu um sistema exclusivo para que qualquer pessoa, empresa ou instituição possa fazer o registro da atividade física e, assim, seja computado o número geral de pessoas mobilizadas por toda a capital durante o Dia do Desafio. (http://www.desafioaju.com.br/ )

De acordo com o secretário municipal da Juventude e do Esporte, Antônio Hora Filho, é preciso incutir na consciência da população que não é a Prefeitura de Aracaju quem está participando da competição. “Percebemos que a população não encarava o desafio como sendo entre cidades e sim entre administrações municipais, e não é isso. Estamos tentando mudar esse pensamento para que o cidadão aracajuano compreenda que esse desafio, que esse compromisso de ativar a nossa população para a atividade física, transcende a política de governo da prefeitura. A disputa é entre cidades”, ressaltou Hora.

No Brasil, o evento é coordenado pelo Serviço Social do Comércio (Sesc) e tem como proposta uma competição amigável entre cidades do mesmo porte, vencendo aquela que conseguir mobilizar a maior porcentagem de participantes em relação ao número de habitantes. As duplas de cidades competidoras foram formadas durante sorteio realizado em 2018, no Sesc Jundiaí (SP), e Aracaju vai enfrentar Piracicaba no triênio (2018-2020). Ano passado, Aracaju ficou em 7º lugar na categoria Cidade x Cidade.

Para Antônio Hora Filho, a expectativa é das melhores, já que Aracaju tem no histórico a boa colação no ranking, além de ser reconhecida como uma cidade que estimula o bem-estar e qualidade de vida da população. “Estamos trabalhando intensamente na mobilização. Nos reunimos com parceiros, organização governamentais e não governamentais com a sociedade civil de maneira geral para criar esse vínculo que possibilidade, não somente um lugar no ranking, mas uma cultura de mudança de hábito para a melhoria da saúde e qualidade de vida”, frisou.

Disputa

Em 2019, Aracaju disputará novamente com a cidade paulista de Piracicaba. O resultado é definido proporcionalmente à população de cada município. Desta forma, quem alcançar a maior porcentagem da população fazendo atividades físicas durante as 24 horas do dia 29, por pelo menos 15 minutos, terá melhor classificação nos rankings. No ano passado, a capital sergipana alcançou a sétima colocação no ranking nacional, com 24% dos cidadãos participando, um resultado bastante expressivo.

Neste ano, a capital sergipana ganhou mais uma concorrente. Trata-se da região de Edgawa, no Japão, o que permitirá que a disputa se dê também em nível internacional.

Fonte e foto assessoria