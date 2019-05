DIVERSIDADE TUCANA DE SERGIPE PARTICIPA DE ENCONTRO NACIONAL EM MS

27/05/19 - 12:29:56

O PSDB Sergipe esteve presente no Encontro Nacional do Diversidade Tucana “Novos Desafios”, realizado entres os dias 24 e 26 de maio, em Campo Grande (MS). A vice-presidente do Diversidade de Sergipe, Jéssica Fonseca, participou do evento, que discutiu o cenário LGBT no Brasil e a contribuição do PSDB na luta contra o preconceito e pelas liberdades individuais. O encontro contou com o apoio do Instituto Teotônio Vilela – ITV.

“É com união, respeito e cumplicidade que a Diversidade Tucana em Sergipe segue alçando novos voos, na conquista de dignidade para a população LGBT em todo o Estado. Agradecemos ao ITV pela oportunidade e aos organizadores do encontro, na pessoa do presidente nacional do Diversidade, Marcos Fernandes. Também destacamos o apoio do nosso presidente de diretório estadual, Eduardo Amorim, e a nossa presidente do secretariado Diversidade em Sergipe, Tauana Cândido”, ressaltou Jéssica.

Nova Executiva

Ainda no encontro, foi eleita a nova Executiva Nacional do Diversidade Tucana, que será presidida por Edgar Souza, atual prefeito de Lins, no interior de São Paulo. “Edgar é o primeiro gestor municipal assumidamente homossexual do Brasil. Desejamos sucesso à nova executiva e vamos seguir lutando pela garantia dos direitos da comunidade LGBT em nosso país”, salientou Tauana Cândido, presidente do Diversidade Tucana de Sergipe, que foi assumiu a Secretaria Nacional de Planejamento do Diversidade.

Fonte e foto ASSESSORIA DO PSDB SERGIPE