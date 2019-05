EX-PRESIDIÁRIO MORRE EM TROCA DE TIROS COM POLICIAIS DO COPE NO SIQUEIRA CAMPOS

27/05/19 - 08:31:12

Uma troca de tiros ocorrida na tarde do último sábado (25), entre policiais do Centro de Operações Policiais Especiais (COPE) e dois suspeitos de tráfico de drogas, no Bairro Siqueira Campos, em Aracaju, terminou com a morte de um ex-presidiário.

Segundo informações passadas pela polícia, os suspeitos transportavam drogas em um carro e se recusaram a parar o veículo na abordagem e por conta disso, um dos carros da polícia se aproximou do veículo suspeito e foi surpreendido por diversos disparos.

Houve troca de tiros e um dos suspeitos foi alvejado. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse).

O outro homem conseguiu fugir e no veículo foi encontrada uma pistola.