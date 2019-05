FAMES PARTICIPA LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS

27/05/19 - 16:35:48

De iniciativa do deputado Estadual Dilson de Agripino, a Federação dos Municípios do Estado de Sergipe(FAMES) participou do lançamento, na manhã desta segunda-feira ,27, da Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios de Sergipe.

Os parlamentares serão um viés entre gestores, Governos estadual e federal, Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional, no que se ao avanço da pauta municipalista. Um grande passo que fortalece a gestão local, e que será refletido com melhorias nos serviços de saúde, educação, assistência social e infraestrutura.

À frente da Federação, o presidente Cristiano Cavalcante destaca que essa união será de grande valia para o crescimento municipal. “Nada mais justo do que poder defender os municípios. Afinal de contas, é onde tudo acontece”, Finaliza o presidente.

Além do fortalecimento das pautas municipalistas, dificuldades e obstáculos serão ultrapassados com força e determinação por todos os prefeitos sergipanos. “A luta é constante, e é através de iniciativas como essa do deputado Dilson, que os gestores conseguem progredir positivamente”, enfatizou Cristiano Cavalcante.

Presente no evento,o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Glademir Aroldi, destacou a importância dessa representação.

“A frente parlamentar será uma ponte para que prefeitos (as) possam atender as necessidades que comunidades cobram diariamente, e que sozinhos não conseguem sanar”, disse Glademir Aroldi .

Deputados estaduais e prefeitos participaram do ato de lançamento na Assembleia Legislativa.

Fonte e foto assessoria