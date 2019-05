FLASHES – morte do cantor Gabriel Diniz nesta segunda-feira em Sergipe. Acompanhe

27/05/19 - 16:50:23

Veja flashs de fatos e depois sobre a morte do cantor Gabriel Diniz, ocorrida nesta segunda-feira (27), que sensibilizou amigos e fãs.

O cantor Gabriel Diniz (foto), conhecido pelo hit “Jenifer”, morreu nesta segunda-feira (27), aos 28 anos, na queda de um avião de pequeno porte no povoado Porto do Mato, em Estância, na região sul de Sergipe.Artistas de Sergipe usaram as redes sociais para lamentar a morte do cantor Gabriel Diniz, nesta segunda-feira (27). A última apresentação dele foi na cidade de Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador, na noite de domingo (26).

A Banda Calcinha Preta escreveu que vai lembrar dos momentos de alegria do cantor de 28 anos.“É assim que vamos lembrar de você, sempre levando alegria e com o sorriso no rosto. Que Deus conforte os corações da família, amigos e fãs. Descanse em paz GD”, disse a banda. Cantor Devinho Novaes (foto) escreve nas redes sociais sobre a morte do cantor Gabriel Diniz. “Vou sentir saudades e quando a tristeza for insuportável, pensarei em todas as nossas lindas lembranças de cada show que fizemos juntos😪😪. Descanse em paz!”. A cantora Maysa Reis (foto) também prestou homenagens a Gabriel Diniz. “Difícil receber uma notícia dessas e não sentir um aperto no peito! Somos tão pequenos diante dessas tragédias! Obrigada coach @adhemarrocha por ter me dado o privilégio de conhecer esse cara de energia ímpar… É com esse sorriso que vamos lembrar de vc @gabrieldiniz 🙏🙏🙏 Que Deus conforte todos os corações abalados com essa tragédia! 😔😢”. Cantor Unha Pintada escreve nas redes sociais sobre a morte de Gabriel Diniz. “A vida é realmente um “sopro”. Aproveite o tempo que você tem para amar, sorrir, fazer o bem e estar perto de quem você ama. Uma despedida é sempre dolorosa, pois nunca sabemos quando diremos adeus a alguém pela última vez. Vai com DEUS #GABRIELDINIZ

A aeronave Piper Cherokee PT-KLO, que caiu nesta segunda-feira (27) em Sergipe com o cantor Gabriel Diniz, só poderia fazer fazer voos de treinamento. Isso significa que o avião não poderia fazer, por exemplo, voos privados ou táxi aéreo. A atividade de transporte em avião não autorizado a fazê-lo é conhecida como “táxi aéreo clandestino”.

As imagens mostram o cantor com os dois pilotos antes da queda.

Mariana Xavier (foto), estrela do clipe de Jenifer, principal sucesso do cantor Gabriel Diniz, de 28 anos, recebeu com susto a informação da queda do avião que o transportava – e que o matou. “Estou em choque. Vim para Nova York, nos Estados Unidos, comemorar o meu aniversário e agora recebi as informações de que rolou a queda do avião do Gabriel. Recebi a notícia de maneira muito truncada. Estou sem acreditar no que aconteceu”, afirmou a atriz, por telefone, para QUEM na tarde desta segunda-feira (27).

Karoline (foto) é psicóloga e influenciadora digital, com aproximadamente 70 mil seguidores. Apesar de manter público o relacionamento com o cantor, era discreta e não postava tantos cliques ao seu lado. O último que foi ao ar, por exemplo, tem a data de 2 de maio, no Instagram. Os dois estavam juntos desde meados de 2016. Os dois chegaram a ser, juntos, padrinhos de casamento de Matheus, da dupla com Kauan, e Paula Aires, em 2018.

Famosos como Marília Mendonça, Simone, Kevinho e Aline Gotschalg, entre muitos outros lamentaram a morte do cantor Gabriel Diniz, nesta segunda-feira (27), na queda do bimotor em que ele viajava no litoral de Sergipe.

“Não é possível que não vamos mais ter você aqui”, escreveu Matheus, da dupla com Kauan (foto). Diniz foi um dos padrinhos de casamento do cantor de sertanejo.

“Estávamos juntos uns dias atrás e você falou que estava cheio de planos e sonhos a serem realizados, por que agora você não tá aqui para concretizá-los?”, lamentou Leo Santana (foto).

Wesley Safadão (foto) falou sobre a personalidade do cantor. “Sempre alegre, pra ele não tinha tempo ruim. Gostava de ser diferente, conseguiu se tornar um artista de muita personalidade”, escreveu. “Até mesmo quando nos sentávamos em reunião para falar de coisas sérias, era contado os 30 minutos e você já levava as coisas na brincadeira. Naquele momento eu dizia: para, cara! Isso não é hora! Agora nesse momento eu já sinto falta disso”, lamentou Safadão. Ambos os artistas são do mesmo escritório.

Marília Mendonça (foto): “Descanse em paz, amigo. sua alegria vai fazer muita falta aqui’. Simone (foto): “Todas as vezes que ele me via ele dizia que me amava ! Uma dor na alma, meu Deus te peço que conforte o coração da família dele… Eu te amo, nego, descanse em paz. #luto.” Gusttavo Lima (foto): “Infelizmente chegou a hora de dar tchau meu irmão @gabrieldiniz !!! Que Deus e sua infinita bondade te receba de braços abertos, sempre vou lembrar de você assim, o cara que irradiava alegria por onde passava, tristeza não tinha vez com você… Vai com Deus meu irmão, meus sentimentos a família GD, a família dos pilotos e a todos da equipe… Você vai fazer muita falta!!!” Luísa Sonza (foto): “Dói demais ver isso. A gente que é artista e vive em avião, vive na estrada, no mundo… Descanse em paz, obrigada pela alegria que tu espalhou no mundo, sua missão aqui foi linda! Deus esteja com você e que ele conforte a família.” MC Gui ( foto): “Esteja em paz irmão! Estou sem reação… Irei guardar essa sua positividade e alegria para sempre!”. Bruno Belltti ( foto): “Súltima vez que nos vimos, íamos fazer um show juntos, em Umuarama-PR mas o temporal fez essa apresentação ser adiada, era uma sexta-feira e o show foi remarcado para segunda, GD não conseguia se apresentar naquele dia e, inclusive, devolveu o cachê que já havia recebido, sempre com muita alegria, quando a gente se encontrava era terrível, nós dois sempre gostamos da zueira então não prestava. To até agora sem entender, com dor no coração com essa notícia. Nosso risco de vida é diário, nos locomovendo pra todos os cantos do País, tentando levar um pouco de alegria pras pessoas que precisam disso… Triste, rápido e incompreensível… Que Deus te receba e conforte seus amigos e familiares nesse momento, que possamos nos lembrar sempre de sua alegria, irreverência e música, que possamos também amar mais as pessoas, sem esperar o amanhã!” Solange Almeida ( foto): “Toda vez que a gente se encontrava era essa alegria. Em outubro passado, o encontrei num show de radio e disse: ‘GD, Jenifer é um chiclete!’. E alguns meses dopois a música virou febre no Brasil. O nosso último encontro foi no Aeroporto em Salvador, ele me dizendo que tava feliz com o sucesso, que a hora dele tinha chegado e que estava trabalhando muito. Há mais ou menos 1 mês ele me ligou e eu estava dormindo. Era pra participar de um projeto. Hoje, eu te agradeço por nos proporcionar tanta alegria. Prometo ficar triste só hoje! Mas amanhã, quero lembrar de você assim: sempre feliz e me enchendo de amor!!” Mariano (foto): “Muito triste, vai com Deus irmão @gabrieldiniz , alegre os anjos com essa energia única!”. Nicole Bahls ( foto): “Sem palavras. Nossos sentimentos à família, amigos, sua namorada e todos que amam o Gabriel Diniz. Família Nicelo em nome do nosso casal deixa registrado essa homenagem a esse jovem talentoso, querido, humilde. — Equipe NB.” Nego do Borel (foto): “Vamos lembrar de você assim, irmão, sempre feliz”. Aline Gotschalg (foto): “Há poucos meses estávamos gravando o clipe Jennifer.. a bochecha chegava a doer de tanta risada! Um amigo que só trazia alegria e felicidade a todos.. era contagiante sua alegria, sua energia ! Estou ainda sem palavras, sem querer acreditar em tudo.. obrigada por trazer alegria p esse mundo que anda tão louco! Você estará sempre em nossos coração! Vai com Deus GD! Descanse em paz! Obrigada por tudo! Deus conforte toda família”. Kevinho (foto): “Apesar das poucas vezes que nos vimos era claro o quanto vc era uma pessoa do bem! Assim que sua música “Jheniffer” estourou te parabenizei por que era claro o quanto você sonhou com aquilo tudo! Deus vai te receber de braços abertos meu hermano! Meus pêsames à família de todos os envolvidos no acidente, nós que viajamos praticamente todos os dias pra ir em busca do nosso sonho vai sentir muito sua falta! GD.” Preta Gil (foto): “Pensem um garoto genial, talentoso, engraçado demais, bom caráter e muito mais !!! Eu era encantada com ele e toda vez que estávamos juntos ou falávamos no telefone era só gargalhada e palhaçada !!! A dor agora é grande, muita tristeza, sem acreditar mesmo !!! Só peço a Deus que te receba e que conforte o coração da sua família, dos seus fãs e amigos e da família dos pilotos também !!! A festa agora é no céu, o nome desse grande homem é GABRIEL DINIZ!!” Guilherme e Santiago (foto): “Lamentamos muito oque aconteceu com Gabriel Diniz. Tivemos oportunidade de encontra lo em alguns bastidores de shows e pudemos ver como ele era uma pessoa do bem. Esse acidente tem que valer de alerta para nos da classe Artística pensar muito antes de entrar em qualquer aeronave. Primeiro de tudo é a nossa vida que vale mais do que qualquer pressa pra chegar nos lugares.”

Por G1 SE

(Mais informações dentro de instantes)