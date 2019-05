GESTORES IRÃO PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS REALIZADO PELA FAMES

27/05/19 - 16:35:17

Mais uma vez, a Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES), em parceria com a Confederação Nacional dos Municípios, irá realizar uma encontro para abordar assuntos de grande interesse municipal. Dessa vez, o tema será “Financiamento das Políticas Públicas”.

A Fames vem realizando um ciclo de eventos técnicos através do CNM Qualifica, com o objetivo de propagar conhecimento para gestores municipais que atuam em diversas aéreas. Agora, os participantes terão acesso a conteúdos ligados ao planejamento e pesquisas, funcionamento da carga tributária e das transferências federais e estaduais, além de como se da o financiamento da educação, saúde e assistência.

Quem estará à frente da capacitação é o consultor da área técnica e da diretoria da Confederação Nacional dos Municípios – CNM, Eduardo Stranz.

O presidente da Federação, Cristiano Cavalcante, reconhece a importância de promover encontros qualificativos para gestores sergipanos. “Ao participar da palestra, servidores, prefeitos (as) e pessoas que lidam diariamente com a pasta terão conhecimentos que serão colocados em prática no que diz respeito a execução das Políticas Públicas”, enfatiza Cristiano.

O encontro será realizado na segunda-feira, 03 de junho, no auditório da FAMES, das 8h às 18h. As inscrições estão pelo site da Confederação, através do CNMQualifica.

Por Ascom / FAMES