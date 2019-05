Laércio Oliveira visita carcinicultores e ouve as dificuldades produtores

27/05/19 - 16:11:53

Depois de ser procurando por carcinicultores de vários municípios, principalmente os de Brejo Grande, o deputado federal, Laércio Oliveira, resolveu fazer uma visita técnica neste domingo, dia 26, juntamente com o diretor-presidente da Adema, Gilvan Dias, o superintendente interino da Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Sergipe, André Barreto e o presidente da Associação Sergipana dos Armadores de Pesca Artesanal, Humberto Eng, aos carcinicultores do município.

“Já tinha sido procurado por alguns dos carcinicultores que traziam demandas e pedido de ajuda para região, que antes era reconhecida pela rizicultura e agora passa a ser um local em pleno desenvolvimento da aquicultura, principalmente a criação de camarão. Por isso, resolvi convidar André Barreto, Gilvan Dias e Humberto Eng para fazermos uma visita hoje aos carcinicultores em Brejo Grande. Eles aceitaram e estamos aqui para ouvi-los. É a hora de falarmos das dificuldades, de conhecermos alguns viveiros de camarão e a realidade da região para traçar ações que possam ajudar no desenvolvimento da atividade que vai gerar emprego e renda para essa região do baixo São Francisco com essa cadeia produtiva. Precisamos implementar essa cultura para trazer desenvolvimento econômico, gerando emprego e renda”, explicou o deputado Laércio no começo da reunião.

Os carcinicultores falaram das dificuldades enfrentadas e que buscam ajuda para ter um local de beneficiamento para os produtores de camarões e piscicultores, energia em vários locais que tem tanques de camarão para fazer a aeração, tem dificuldade na hora da venda por não ter uma fábrica de gelo na região, que é preciso para o armazenamento e descolamento do camarão, ter o terminal pesqueiro de Aracaju funcionando para melhor escoamento da produção, as licenças ambientais que são liberadas pela Adema, algo que já tem melhorado bastante, segundo os produtores. O parlamentar se comprometeu em buscar informações e melhorias, assim como vem fazendo em Brasília, indo nos ministérios de cada área.

“Venho acompanhando o trabalho do deputado Laércio e vi que ele já foi em busca de tentar resolver as questões da carcinicultura e pesca, indo na Secretaria de Aquicultura e Pesca do governo federal para pedir a liberação dos recursos para finalizar a obra do terminal pesqueiro de Aracaju. Já tinha conversado e vem conversando com a ministra da Agricultura, que agora tem o comando também da Pesca nesse Ministério. Sei que terá outra reunião e o deputado vai participar com o intuito de nos ajudar”, enfatizou o presidente da Associação de criadores de camarão do estado de Sergipe (Aces), Lee Fei (Felix).

“Foi um dia bastante produtivo no sentido de implementar política de desenvolvimento com os carcinicultores da região do baixo São Francisco que é de uma importância significativa para a cadeia produtiva e estamos muito felizes com isso que damos um passo bem consolidado para implantar aquilo que de fato necessita para os bons andamentos da concretização. Nós recebemos o convite do deputado no sábado com o intuito de visitar e atender uma demanda do desejo dele em visitar esses produtores no domingo, o que é algo no mínimo atípico, mas que nós entendemos como louvável, abraçamos essa causa e esse momento de visita e aqueles que se encontravam nesse ambiente trouxeram suas ideias, ouviram também aquilo que é o desejo do deputado e mais ainda da cadeia produtiva no sentido de avançar naquilo que se faz necessário para o bom andamento da carcinicultura no estado de Sergipe”, enfatizou o diretor-presidente da Adema, Gilvan Dias.

O superintendente interino da Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Sergipe, André Barreto disse que nesses 10 anos que trabalha na área nunca viu um parlamentar ter essa atitude de convidar os órgãos envolvidos neste assunto para ir ao local conhecer a realidade de uma categoria, como essa dos carcinicultores. Assim como não lembra de ter visto um Ministro da Agricultura em Sergipe e tem poucos meses que a ministra Tereza Cristina veio conhecer várias áreas da agricultura e pesca no estado. “Essa visita de foi muito boa porque nos deu a ideia do potencial que nós temos. Ainda mais agora com a vinda da Pesca sendo incorporado ao Ministério da Agricultura, cabe a nós junto com os outros órgãos e com o apoio do deputado Laércio tentar desenvolver ações para carcinicultura como também nos outros segmentos ligados à pesca e que a gente possa fazer uma política realmente eficiente que traga benefícios principalmente para o produtor carcinicultor, para o pescador, para que eles possam desenvolver suas atividades agregando valor, agregando renda a sua produção”, explicou André.

O presidente da Associação Norte Sergipana de Aquicultura (Ansa), Amilton Amorim, falou que já conhece o deputado Laércio e sabe do compromisso dele em todas as áreas. “Nós precisamos de ajuda de todos e vamos conhecer daqui a pouco alguns tanques para o senhor perceber o tamanho da produção e entender cada uma das necessidades que citada aqui”.

Já Francoelze Araújo, que é proprietária de um restaurante e também é carcinicultora falou que acredita no deputado e que ele entende essa situação por ser também um empreendedor. “Ele sabe da nossa dificuldade e precisamos trazer tecnologia e infraestrutura para melhorar as nossas condições de desenvolvimento e renda com a produção do camarão no município melhorando a rentabilidade dos nossos negócios. Então estou feliz e peço que o senhor nos abrace e o que a gente precisa hoje é de pessoas no congresso que nos represente”, citou Francoelze.

“Além de reivindicarmos a finalização das obras do terminal pesqueiro de Aracaju, nós pedimos ajuda para que o deputado busque as políticas públicas nacional para Sergipe na área da pesca. Também se passa pelo desenvolvimento do estado, a pesca. Hoje Sergipe produz muito a parte de aquicultura com a tilápia, camarão de viveiro, piscicultura e isso é um grande gerador de empregos e de renda”, citou o presidente da Associação Sergipana dos Armadores de Pesca Artesanal, Humberto Eng.

Participaram: o diretor-presidente da Adema, Gilvan Dias, o superintendente da Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Sergipe, André Barreto, o presidente da Associação Sergipana dos Armadores de Pesca Artesanal, Humberto Eng, o presidente da Associação dos Engenheiros de Pesca de Sergipe, Anderson Almeida, o superintendente da Fecomércio, Maurício Gonçalves, o diretor-presidente da Fapitec, Heriberto Vieira, a juíza de Direito Rosivan Machado, a ex-prefeita de Brejo Grande, Fernanda Machado, o ex-prefeito Toninho Machado, a equipe técnica da Adema, e vários carcinicultores.

Fonte e foto assessoria