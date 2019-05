MANIFESTANTES FECHAM O TRÂNSITO NA AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO, EM ARACAJU

27/05/19 - 07:42:54

Um grupo de moradores nas proximidades da avenida Euclides Figueiredo interromperam o trânsito no inicio da manhã desta segunda-feira (27), no sentido Aracaju a Nossa Senhora do Socorro.

As informações passadas por moradores, a manifestação é por conta da morosidade da obra e segundo ele, a dificuldade maior é o acesso ao transporte coletivo,

Além disso, a comunidade reclama que o trecho que compreende os Bairros Lamarão e Soledade tem muitos buracos, fossas estouradas e o mau cheiro, que prejudica o comércio e a rotina de quem mora na região.

A assessoria da prefeitura de Aracaju informou que a obra segue no ritmo normal e obedece o cronograma.