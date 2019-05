Mulher de 28 anos com síndrome rara na pele

A modelo norte-americana Sara Geurts, de 28 anos, tem a síndrome de Ehlers-Danlos ou Cutis, um distúrbio hereditário na produção de colágeno. Mas enquanto a maioria dos pacientes com essas condições não apresenta sinais visíveis, ela tem a forma mais rara, que faz com que sua pele fique completamente flácida. As informações são do Daily Mail.

A doença deixa os tecidos frágeis e causa dor, fadiga e problemas na pele, mas os sintomas variam muito de um indivíduo para o outro. No caso de Sara, além de parecer que tem o triplo da idade que realmente tem, a saúde dela ficou completamente sensível, o que a deixou de cama e incapaz até de comer por muito tempo.

Fonte/Foto: globo.com