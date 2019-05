Novos concursados passam por curso de relações interpessoais

27/05/19 - 17:08:46

Por Stephanie Macêdo – Rede Alese

Para proporcionar uma melhor relação entre os funcionários recém chegados à Casa Legislativa e os funcionários atuais ( comissionados e terceirizados), a Assembleia Legislativa de Sergipe, através da Escola do Legislativo, realizou nesta manhã, 27, uma dinâmica entre seus servidores. O consultor em Recursos Humanos (RH), Cézar Almeida foi convidado para realizar uma palestra abordando caminhos para uma melhor interação interpessoal no ambiente de trabalho.

De acordo com a diretora do Escola do Legislativo, Isabela Mazza, a proposta de fazer o acolhimento proporcionou uma melhor interface entre todos os servidores. “A escola tem o objetivo de educar, de fazer que os servidores se capacitem e não só tecnicamente, mas também para que melhorem a cada dia nas relações entre pessoas”, disse.

A deputada estadual Diná Almeida (PODE) esteve na escola durante a palestra, uma oportunidade de interagir com os funcionários da casa. Para ela o acolhimento ministrado importa na melhor relação entre colegas de trabalho. “É o primeiro treina treinamento de muitos outros que terão, essa é uma solicitação de todos nós deputados. A Escola do Legislativo está possibilitando treinamentos e aperfeiçoamentos, que também poderá ser aberto para a sociedade posteriormente. A ideia é levar até aos municípios”, contou.

A diretora do Controle Interno da Alese, Isabel Góes, a integração envolve o bem-estar da relação pessoal com o coletivo. “Essa integração é de grande importância, para que se sintam bem-vindos. Apesar de termos observado que os concursados estão bem relacionados com os atuais, e já demonstram muito interesse em trabalhar com qualidade para a Casa Legislativa”, externou Isabel

Para a concursada na área de Comunicação Rachael Gonçalves, jornalista, a realização do seminário é importante por vários aspectos. “Somos novos servidores, precisamos entender melhor o funcionamento da casa, e ainda, conhecer melhor os nossos colegas para juntos fluirmos no nosso trabalho de prestação de serviço ao público”.

Jorge Luiz Filho também é novo servidor, prestou concurso na área de técnico administrativo, para ele a casa está facilitando bastante na sua adaptação. ” É o meu primeiro cargo no serviço público, estou trabalhando na Tv Alese. A Alese está nos recebendo muito bem, e curso de hoje nos oportuna o crescimento pessoal e profissional”, disse.

Fotos de Jadilson Simões