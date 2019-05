OPERAÇÃO CONJUNTA RESULTA NA APREENSÃO DE CARGA ROUBADA AVALIADA R$ 313 MIL

27/05/19 - 13:09:19

Cinco suspeitos estão envolvidos na ação criminosa

Na madrugada desta segunda-feira, 27, a Polícia Civil, por meio da equipe plantonista de Nossa Senhora da Glória e em operação conjunta com a Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga da Polícia Militar (Ciopac), apreendeu um caminhão roubado com carga de salmão, no município de Feira Nova.

De acordo com as informações policiais, os veículos que transportavam os cinco suspeitos foram abordados pela Ciopac, e, diante da suspeita de que indivíduos estavam envolvidos com tráfico de drogas, encaminhados para a delegacia de Nossa Senhora da Glória.

Ainda segundo as informações, ao chegar na delegacia, foi detectado que o caso se tratava, na verdade, de um roubo de carga. “Havia umas peças dentro dos veículos que eles estavam: duas baterias de caminhão e uma frontal (painel) do caminhão”, explica o delegado Antônio Francisco, responsável pela operação policial.

O delegado ainda conta que, depois da apuração, os suspeitos confessaram que se tratava de um roubo de carga de salmão e que tinham abandonado o caminhão. Após eles declararem o crime, as equipes iniciaram a busca pelo veículo roubado. “Conseguimos localizar o caminhão que estava abandonado na estrada sem a bateria e sem o painel e com todas as caixas da carga dentro. Os suspeitos ainda utilizaram um bloqueador de sinal de GPS do caminhão, para que a empresa proprietária não conseguisse localizá-lo”, esclareceu Antônio Francisco.

O esquema criminoso tinha como objetivo desviar a carga que tem valor de R$ 313 mil. “Eles se coligaram com o motorista de caminhão para dar o tombo na carga. O verdadeiro destino era de São Paulo a Recife”, conta o delegado. Os cinco suspeitos e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Nossa Senhora da Glória e aguardam a realização dos Autos de Prisão em Flagrante (APF).

Fonte e foto SSP