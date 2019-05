Órfãos da Terra- Rania avisa que vai alertar Laila sobre Basma. A matriarca escuta as desconfianças de Cibele sobre a empresária e promete ajudar

Rania (Eliane Giardini) ficou bastante emocionada quando viu Basma (Dalila – Alice Wegmann) pela primeira vez. Isso porque a empresária é muito parecida com a filha que foi roubada no passado, Soraia (Letícia Sabatella). Mas, deixando as lembranças de lado, a matriarca da família Nasser começa a ficar em alerta com as atitudes da libanesa. Enquanto isso, sua prima, Missade (Ana Cecília Costa) é traída mais uma vez, quando Elias (Marco Ricca) decide ir atrás de Helena (Carol Castro). Confira no resumo ↓