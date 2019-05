Passeatas agitam mas não resolvem

As passeatas que ocorreram ontem em todo o Brasil, favoráveis ao Governo Bolsonaro, surpreenderam até mesmo aos organizadores do movimento, em relação ao número de participantes, embora tenha sido inferior a outras realizadas recentemente, como as manifestações contra o corte na Educação, sentia-se que o descrédito claro no atual Governo poderia levar às ruas uma direita esfacelada, sem força, fragilizada. Mas deu para perceber que o bolsonarismo ainda respira e tem adeptos.

Um fato foi marcante e preocupante nessa mobilização ocorrida ontem em todo o Brasil: os ataques ao Congresso Nacional e a outras instituições como o próprio Supremo Tribunal Federal (STF), com xingamentos aos seus ministros. O “centrão”, que se movimenta na Câmara Federal, não está sendo bem visto até mesmo pela direita radical, porque os manifestante acusam o bloco de boicotar o Governo Bolsonaro na aprovação dos seus projetos e reformas.

De que se acusa o “centrão”? De querer benefícios para aprovar tudo que o Planalto mandar, independente de que seja bom ou mau para o povo. Quer dizer: seria a grana maldita percorrendo contas bancárias em troca de votos ou a distribuição de cargos para apaniguados, que mantivesse o ciclo vicioso do que “é dando que se recebe”. A esquerda não é tão diferente, claro. Não protesta porque contesta itens da reforma, mas para criar um clima de incitar a população ao ódio ao presidente.

O protesto da esquerda faz sentido, porque Bolsonaro é uma grande decepção. Mas o esquerdismo está levando a coisa para o esculacho, incentivando a exposição de cenas da intimidade gay, que não faz sentido, e mostrando um certo tom de anarquismo em seus movimentos. Esse tipo de “espetáculo imoral” afasta uma direita conservadora que não deseja mais um Governo eleito nas urnas, mas torce por um golpe militar, que fulmine a democracia.

O tamanho da mobilização não parece suficiente para fortalecer o presidente nas negociações com o Congresso Nacional. Se for assim, a tendência é de continuidade da crise política. O Brasil não deseja confrontos ideológicos, mas soluções para gravidade dos problemas que afetam todo o País, no campo da economia, da educação, da segurança, do desemprego e da política que se aplica na tese do que “é melhor só para quem estiver no Poder”.

Aracaju entra na manifestação

Aracaju participou da manifestação em favor do presidente Bolsonaro (foto). Ocupou boa parte da Avenida Beira Mar utilizando dois trios elétricos e apenas uma das faixas. Havia muita gente na manifestação e chegou a impressionar.

*** Um detalhe preocupante: os manifestantes criticaram deputados e senadores do ‘centrão’, por acharem que eles estão “contra o Governo Bolsonaro”.

Passeatas em 24 Estados

As passeatas a favor do governo foram registradas em ao menos 24 estados e no Distrito Federal, de acordo com levantamento de setores da Imprensa e da Polícia. Manifestantes defendem projetos da gestão do presidente.

*** Citaram a reforma da Previdência, o pacote anticrime e anticorrupção, apresentado pelo ministro da Justiça, Sergio Moro (foto). Há ainda cartazes contra o “centrão” e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Foram bem menores

O deputado federal Fábio Mitidieri diz que as manifestações foram legítimas, embora as de ontem tenham sido bem menores. Acha que a explicação está no desgaste precoce do Governo, motivado pelas polêmicas e crises por ele mesmo criadas.

*** – Espero que o governo consiga dar um rumo ao nosso país. A situação está cada vez pior, considerou.

Projetos mais definidos

Segundo um membro da esquerda, em conversa no cafezinho do shopping, a “esquerda precisa se manifestar com projetos definidos e retirar cenas de práticas públicas de atos sexuais, nudez e cenas escatológicas sem nenhum sentido”.

*** A própria LGBT não aprova esse tipo de exposição, porque atos do tipo devem ser na intimidade de cada casal.

Belivaldo viaja a são Paulo

O governador Belivaldo Chagas (foto) viaja hoje a São Paulo e terá reunião com alguns colegas de outros Estados amanhã. Vai discutir com empresários questões de Parcerias Públicas Privadas (PPPs).

*** Belivaldo passa a semana viajando e retorna na sexta-feira. Os Estados hoje estão buscando saídas para ajustes econômicos nestas parcerias

Nunca esteve tão afinado

O ex-deputado Sérgio Reis (foto) do MDB, disse ontem à coluna que O seu partido nunca esteve tão bem afinado como agora. “Estamos num processo de renovação e reconstrução”.

*** Tivemos uma eleição recente consensual e uma transição amigável e democrática como nunca existiu em Sergipe.

*** Tudo isso se deu porque existe afinidades e confiança entre os partidários que estão conscientes da responsabilidade de cada um dentro do partido.

Quer Ajudar o Partido

Sergio Reis também disse que o MDB está focando 2020: “quero ajudar ao partido a eleger um número de prefeitos maior que há quatro anos atrás e dobrar o número de vereadores”.

*** – Teremos candidatos a prefeito em quase todas as grandes cidades do estado e faremos parcerias em outras com os partidos que compõem a base de aliança liderada pelo governador Belivaldo Chagas, disse.

*** segundo Sérgio, seu irmão, deputado Fábio Reis, é um dos nomes que o MDB tem à disposição para disputar prefeitura. “Neste momento estamos construindo um arco de alianças, mas posso assegurar apenas que o MDB terá candidato a prefeito de Lagarto”.

MDB é partido plural

Sérgio Reis conclui dizendo que o MDB sempre foi um partido plural . “O ex-governador Jackson Barreto sempre militou pelo campo da esquerda. Sempre lutou pela democracia e redemocratização do país”.

*** JB tem mais de 40 anos de vida pública e mesmo com seus 74 anos de vida, ainda tem fôlego juvenil para fazer política. “Nós temos que respeitar sua história e posição pessoal, mesmo discordando dela”.

*** – Como dirigente do partido temos que colocar de forma clara, pública e respeitosa que a posição de um filiado não deve se confundir com a da direção do partido, disse.

Feijoada do Lunary ontem

O prefeito de Estância Gilson Andrade (foto) participou ontem da 14ª Feijoada do Bar & Restaurante Lunary, em Estância, ao lado de aliados. Falou-se de sua ida para o MDB, que o prefeito vê com simpatia.

Na realidade, Gilson Andrade vai se filiar a um partido vinculado ao governador Belivaldo Chagas. Essa conversa está adiantada.

Daniele já vai para Brasília

A delegada Daniele Garcia (foto) deu seu último plantão ontem em Sergipe e na sexta-feira próxima ela embarca de vez para ocupar cargo no Ministério da Segurança e Justiça em Brasília

*** Daniele chegou sábado do Recife, já em missão do Ministério. “A partir de agora, é só organizar as coisas para partir”! Disse ela.

Cartaz provocativo

O subtenente Edgard Menezes (foto) participou ontem da passeata em favor das reformas propostas pelo presidente Bolsonaro na Avenida Meira Mar. Exibiu um cartaz provocativo em que dizia: “Aviso aos ratos… Acabou o queijo”.

*** Edgard também twittou: “nos protestos pró Bolsonaro, não tem ninguém nu, não tem ônibus queimado, não tem briga e não tem mijo na cara de outra pessoa. Essa é a diferença entre patriotas e terroristas idiotas”.

Sobre candidato em Canindé

O ex-prefeito Heleno Silva (PRB) tem exibido em suas redes sociais obras que realizou quando esteve à frente da Prefeitura do município. Seria uma sinalização de que pode disputar o mandato no próximo ano.

*** Quando consultado sobre a candidatura ele diz que “ainda não”.

Kaka seria o nome então

Em Canindé, fala-se que um dos nomes indicados para disputar a Prefeitura seria o de Kaka Andrade (foto) do PSD, com apoio do governador Belivaldo Chagas.

*** Heleno é um nome forte para a Prefeitura, mas o comentário é que “se Belivaldo pedir para ele (Heleno) apoiar Kaka, com absoluta certeza ele apoia”.

Deu nos grupos sociais

///Moro agradece – O Ministro da Justiça, Sergio Moro, publicou hoje em sua conta no Twitter mensagem de agradecimento aos manifestantes que foram às ruas ontem em apoio ao Governo Bolsonaro.

*** “Sem pautas autoritárias. Povo na rua é democracia. Com povo e Congresso, avançaremos. Gratidão”, escreveu. Ao final do tweet, o ministro utilizou a hashtag #Brasil.

///Pela Maconha – Segundo o jornalista Kiko Nogueira, do DCM, a manifestação em defesa da liberação da maconha, realizada neste sábado, em Fortaleza, reuniu mais pessoas do que o ato em defesa de Jair Bolsonaro na capital cearense neste ontem. O mesmo ocorreu na capital mineira, Belo Horizonte.

*** Ainda de acordo com o DCM, o mesmo ocorreu em Belo Horizonte, onde milhares de manifestantes favoráveis à legalização da maconha marcharam pelo centro da cidade, suplantando o ato fascista pró-Bolsonaro.

///Contra velhas práticas – O presidente Jair Bolsonaro disse que as manifestações pró-governo realizadas ontem em várias cidades do país são um “recado” aos que “teimam com velhas práticas”.

*** Segundo o presidente, “hoje é o dia em que o povo estará nas ruas”, em uma “manifestação espontânea”. O presidente disse que é 1 recado “para aqueles que não deixam que o povo se liberte”.

*** As declarações foram dadas durante culto na Igreja Atitude, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Na cerimônia, Bolsonaro subiu ao altar ao lado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, para receber benção do pastor.

///Deve ignorar Governo – O líder do DEM, Elmar Nascimento, disse para a Folha de S. Paulo que o Congresso Nacional deve ignorar o governo: “Temos que ter o mínimo de estabilidade no país. Para fazer isso, vai ser necessário ignorar o governo, não tem outra saída.”

Paulo Pereira da Silva concorda com ele: “Minha opinião é que a gente monte um programa aqui, com trabalhadores, empresários, sociedade civil, e a Câmara vote o que interessa. Aí esquece o governo, faz de conta que o Bolsonaro não existe.”

Um bom bate-papo

Nova manhã – Clóvis Silveira sugere que “esqueça o que passou, não se foque no que ainda não aconteceu. Procure que cada nova manhã seja um recomeço na sua vida”!

Poucas conversas – Uma semana de poucas conversas sobre sucessão municipal em Aracaju, embora nos bastidores a cada dia as conversas esquentem.

Será candidato – Gilmar Carvalho está em silêncio, mas não para de conversar com liderança políticas. Vai manter sua candidatura.

Sobre composições – Partidos preocupados em fazer composições em vários municípios para majoritário. A proporcional ganha quem tiver mais voto.

Sob incógnita – Continua sob incógnita o assalto que houve em Aracaju. Os ladrões levaram R$ 170 mil em abordagem a um carro que abastecia na Avenida Beira Mar.

Não há nomes – No município de Estância a esquerda pode se unir e apresentar candidato a prefeito do município. Mas ainda não há nomes.

Roteiro turístico – No casamento espetaculoso que houve em Canindé do São Francisco, o município entra para valer no roteiro turístico do Nordeste.

Total compromisso – Após ter falado em deixar o cargo, o ministro da economia Paulo Guedes diz ter “total compromisso’ com retomada econômica”.

Quer trabalho – O Povo hoje não está querendo armas, nem livros neste momento. O povo quer mesmo é trabalho e dignidade.