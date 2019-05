Planejamento financeiro é tema de encontro na UNINASSAU

27/05/19 - 15:43:03

Objetivo foi ajudar alunos a administrarem seus recursos quando forem profissionais

Por: Suzy Guimarães

Imagem mostra professor falando sobre o tema

Aconteceu, na UNINASSAU Aracaju, o evento Planejamento Financeiro. O encontro foi organizado pelo curso de Design de Interiores, arquitetos e engenheiros, com o objetivo de preparar o aluno para administrar seus recursos quando for um profissional.

“Para falar sobre o tema contamos com a participação do administrador e especialista em marketing, Thiago Martins, que falou sobre a importância de planejar e evitar fechar o mês no vermelho”, afirmou o professor do curso de design interiores e um dos organizadores do evento, Diogo da Silva Santos.

O evento reservou, também, um espaço para a filantropia por meio da doação de 1 kg de alimento pelos participantes. O material arrecadado será repassado para instituições de caridade.