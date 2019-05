PM ministra palestra em seminário na Paróquia de Santa Rosa

27/05/19 - 06:39:34

Palestra foi conduzida pela capitã Manuela Gomes, do Batalhão de Choque

A Polícia Militar do Estado de Sergipe, por meio do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), participou de Seminário da Campanha da Fraternidade, que teve como tema “Segurança Pública, Uma Questão de Política Pública”, na tarde dessa quinta-feira, 23, na Paróquia do município de Santa Rosa de Lima.

Entre os palestrantes do evento realizado pelo pároco local, Padre Claudomiro, estava a capitã Manuela Gomes, que atualmente responde pelo comando do Batalhão de Choque. Na presença de moradores da cidade, entre estudantes e diversos profissionais da educação, a oficial palestrou sobre Políticas Públicas na área de Segurança Pública no contexto sergipano e aproveitou a oportunidade para fomentar a interação da PM com a sociedade.

“Em uma tarde muito proveitosa, tivemos a satisfação de estreitar laços entre a Polícia Militar e a sociedade, principalmente com relação ao BPChoque, que é uma tropa especializada de pronto emprego e tem poucas oportunidades para interagir com a população, ” destacou a capitã Manuela.

Durante o espaço reservado a questionamentos do público participante, a oficial, que é a primeira mulher à frente do Batalhão de Choque, respondeu às perguntas sobre esse tema, assim como explicou as principais diferenças entre as diversas unidades da PM. A capitã concluiu agradecendo e parabenizando ao Padre Claudomiro pela iniciativa do seminário.

Fonte: Ascom/PM