PM PRENDE SUSPEITO POR TENTATIVA DE ESTUPRO NA COROA DO MEIO

27/05/19 - 12:41:03

Durante averiguação, os militares ouviram gritos de socorro

No último sábado, 25, policiais militares do Batalhão de Polícia de Turismo (BPTur) prenderam um homem por tentativa de estrupo de vulnerável no bairro Coroa do Meio, na cidade de Aracaju.

De acordo com as informações, por volta das 23h, os policiais realizavam patrulhamento de rotina na região das pedras do bairro Coroa do Meio e se depararam com uma motocicleta parada próxima de uma edificação abandonada.

Ainda de acordo com as informações, durante averiguação, os militares ouviram gritos de socorro e deram ordem para as pessoas saírem do local. Após alguns instantes, um homem apresentou-se apenas de camisa e, posteriormente, uma adolescente saiu sem as vestimentas inferiores. O suspeito disse que estava apenas namorando a sua enteada, mas que tinha avisado à mãe dela que estavam comprando um lanche.

O acusado e a vítima foram conduzidos ao Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) para adoção de medidas cabíveis sobre o caso.

Com informações da Ascom PMSE