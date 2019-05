PMA certifica participantes de curso para formação do Nudec PEC

27/05/19 - 05:51:22

Neste sábado, 25, ocorreu o último encontro para capacitação dos membros do Núcleo de Defesa Civil da Comunidade (Nudec), na área definida pelo Plano de Evacuação da Comunidade (PEC) da Zona de Expansão. Foram cinco encontros realizados na Associação de Moradores do conjunto Beira Mar II, contemplando conteúdos pertinentes à prevenção de risco. A formação proporcionada pela Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), integra o projeto Aracaju Cidade Resiliente, previsto no Planejamento Estratégico do município. As ações executadas por meio da Defesa Civil de Aracaju possibilitam a ampliação do diálogo com as comunidades.

O coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Sílvio Prado, explica que esse grupo é formado por pessoas que residem, especificamente, dentro do raio de um quilômetro, a partir das esferas instaladas no Polo Atalaia, da Petrobrás (geradora de risco). “A capacitação objetivou formar essas pessoas para que saibam como proceder em uma emergência, sem criar pânico, com procedimentos operacionais padrão, para que o risco seja eliminado”, informou.

Ele esclarece ainda que o risco é formado por vulnerabilidade e ameaça. A vulnerabilidade diz respeito às pessoas que residem nessa área e podem estar sujeitas aos efeitos de uma possível situação adversa, gerada no Polo Industrial da região. “Se conseguirmos retirar as pessoas dessa área de risco, que corresponde ao raio de um quilômetro, nós eliminados essa vulnerabilidade. Essas pessoas, formadas hoje, já compreendem como podem ajudar diante de uma situação adversa. É um braço da Defesa Civil, na comunidade”, ressaltou.

Mediante as atividades desenvolvidas com o grupo, que pode conhecer as medidas de segurança adotadas pela Petrobras e Nacional Gás, foi possível constatar que os riscos são mínimos, dada a grande tecnologia e o controle empregado pelas empresas. Mesmo diante de tais constatações, ficou clara a necessidade de conhecer e estar preparado para a execução do Plano de Evacuação da Comunidade, desenvolvido para que as medidas preventivas estejam alinhadas entre poder público, empresas e comunidade.

Meryland dos Santos, moradora da área de risco, ressalta a importância da formação. “Foi muito bom para saber o que precisa ser feito na comunidade, como estamos expostos e como estamos sendo protegidos em relação aos riscos existentes na região. A expectativa é que eu possa contribuir nessa defesa da comunidade, especialmente para a retirada das pessoas, caso haja alguma situação adversa”, avaliou.

Ao longo da formação, diversos conteúdos foram trabalhados, a exemplo da prevenção aos riscos domésticos, diante da instalação de botijão de gás, na cozinha. Esse foi um dos pontos que chamou a atenção de Jéssica Leite. “Conhecemos os riscos relacionados ao manuseio inadequado e, também, esclarecemos muitas dúvidas sobre os riscos que acreditamos que são gerados pela Petrobras, por não ter conhecimento sobre o grande controle que há lá dentro, o cuidado que há na empresa. A partir de agora, temos a expectativa de trabalhar da melhor forma com a comunidade, aproximando mais pessoas, para que em uma situação adversa possamos executar tudo o que aprendemos aqui, em relação ao PEC”, relatou.

A formação foi concluída com a aula sobre prevenção de riscos e primeiros socorros, ministrada pelo coordenador técnico e operacional da Defesa Civil de Aracaju, Robson Rabelo. Em seguida houve a certificação dos participantes e diálogo sobre os próximos passos para efetivação do Núcleo de Defesa da Comunidade.

