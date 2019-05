Polícia Civil flagra suspeito de tráfico de drogas em Carira

27/05/19 - 10:29:03

Com ele, também foram encontrados 37 pinos com cocaína

Na tarde do último sábado, 25, policiais civis, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, prenderam em flagrante Manoel Fernandes Nunes, conhecido como Tonho Berg, pelo delito de tráfico de drogas, no município de Carira.

Manoel, que é proprietário de um bar, era investigado pela Polícia Civil por supstamente comercializar drogas no local, foi flagrado dentro de sua residência, localizada no fundo do referido estabelecimento comercial, no Povoado Descoberto, município de Carira.

Com o infrator, a polícia apreendeu 37 pinos contendo cocaina. O caso foi encaminhado à delegacia local, para as providências necessárias.

Fonte e foto SSP