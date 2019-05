Polícia Militar prende homem por violência doméstica em Capela

27/05/19 - 10:25:15

A vítima foi agredida com chutes, socos e mordidas

A Polícia Militar do Estado de Sergipe, por meio da 2ª Companhia do 9º Batalhão (2ª Cia/9º BPM), prendeu um homem em flagrante por violência doméstica nessa sexta-feira, 24, na cidade de Capela.

De acordo com as informações policiais, a prisão ocorreu por volta das 10h, após o suspeito, identificado pelo nome de Renato, ter invadido a residência da mãe da ex-companheira. Segundo o relato da própria vítima, que apresentava lesões nos braços e na face, ela foi agredida com chutes, socos e mordidas.

Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Capela, onde todas a medidas legais foram adotadas.