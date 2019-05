Prefeitura de Lagarto apoia a retirada do mastro deste ano leva multidão às ruas

27/05/19 - 05:18:47

Há 96 anos, no último domingo que antecede a tradicional Silibrina de Lagarto, milhares de pessoas vão às ruas em busca de uma grande árvore para que possa servir de mastro e ser replantada no local onde acontecerá a festa marcada exatamente para o dia 31 de maio.

E neste ano de 2019 foi um ano especial. Isso porque, com o total apoio da Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria da Cultura, da Juventude e do Esporte, milhares de pessoas foram às ruas comemorar a data, especialmente os amantes da história e da cultura lagartense se envolveram num ritmo alegre e contagiante durante todo o dia.

A concentração foi na Praça Felino Fontes (Praça da Antártica) e a retirada do Mastro no Povoado Limoeiro. Após cerca de 30 minutos, a árvore caiu ao chão ao som de muitos fogos, zabumbas e Banda de Pífanos. Não houve quem não se contagiasse. Valeu tudo, até pegar um galho da sagrada árvore.

Dezenas de homens então levaram a árvore em um caminhão e em cortejo saíram para replantar no local escolhido para ser a Silibrina, que neste ano será próximo ao Loteamento Colorado, no Bairro Pratas. Local, estratégico, sem moradias muito próximas, para vermos a guerra de espadas e busca-pés.

Com o replantio, assim como manda o ritual, a multidão se dirigiu ao Forró do Mastro na Praça Jeremias Monteiro, conhecida como Praça do Gomes, local aonde aconteceram homenagens para São José e o inesquecível Mané Fogueteiro.

Passando do meio dia deste domingo de sol, dia 26 de maio, os forrozeiros ainda tiveram gás para brincarem ao som de Bethânia Rodrigues e Trio Xamego do Forró. Foi a abertura oficial do Festival da Mandioca 2019, que neste ano será o maior do Brasil, conforme anunciou a comissão organizadora.

Mas, antes disso, o lagartense não pode perder a Silibrina que está marcada para a próxima sexta-feira, momento que culminará com a subida de pessoas ao topo do mastro na tentativa de pegar brindes que lá estão apostos. São os festejos juninos começando com alegria em Lagarto.

Foto: Luciano Martins e Daniela Domingos

Fonte: https://www.lagarto.se.gov.br/v2/secretarias-2/cultura-juventude-e-esporte/item/2661-prefeitura-de-lagarto-apoia-a-retirada-do-mastro-deste-ano-e-leva-multidao-as-ruas.html