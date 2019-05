Presidente destaca “caráter pacífico” de atos em defesa do governo

Bolsonaro usou Twitter para citar amadurecimento da democracia

Neste domingo, apoiadores do governo foram às ruas de várias cidades do país defender a reforma da Previdência, o pacote anticrime, o porte e posse de armas, além de ministros do governo como o da Justiça, Sergio Moro, e o da Economia, Paulo Guedes.

Em outro post, Bolsonaro disse que os atos em várias cidades são uma forma de cobrança da população. “Sinal que a sociedade não perdeu as esperanças de que nós políticos escutemos sua voz. Não podemos ignorar isso. É hora de retribuirmos esse sentimento”, escreveu.

Mais cedo, ainda no Twitter, o presidente destacou que a maior parte dos manifestantes “foi às ruas com pautas legítimas e democráticas, mas há quem ainda insista em distorcer os fatos”, referindo-se a pessoas que pediram o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal.