PRONTO SOCORRO DO HUSE TEM FINAL DE SEMANA COM 629 ATENDIMENTOS

27/05/19 - 15:50:17

O final de semana, período de 24 a 26 foram registrados 629 usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) no Pronto Socorro do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), unidade gerenciada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES). Desse total, 126 pacientes ficaram internados para novos procedimentos ou em observação. Os casos mais comuns atendidos no hospital foram de baixa complexidade envolvendo virose, dor de cabeça, dor abdominal, além dos traumas envolvendo acidentes motociclísticos e queda.

A Área Azul recebeu 282 usuários com diagnósticos de baixa complexidade, prova disso é o número de pessoas desse total que necessitaram ficar internadas e que contabilizou apenas 46 pacientes. As salas de Ortopedia e Sutura somaram 206 atendimentos, já os consultórios do otorrino e oftalmo totalizaram 57 atendimentos e o ambulatório de Oncologia realizou seis avaliações.

O Hospital Pediátrico Dr José Machado de Souza, localizado no Huse registrou 66 atendimentos aos pequenos pacientes, em sua maioria com problemas respiratórios devido às viroses da estação. O pequeno A.P.S, 5, estava gripado e com muita dor de cabeça. “Eu mediquei ele em casa, mas a dor não passava, então pensei que fosse outra coisa mais grave e corri para o hospital. Estamos há dois dias aqui na pediatria e ele já apresenta melhoras, vai ser reavaliado hoje e vamos ver se já pode ir para casa”, destacou a recepcionista e mãe do pequeno paciente, Claúdia Silva, 26.

Os casos que registraram atendimento no Huse durante esse final de semana foram 25 vítimas de acidentes motociclísticos, 13 vítimas por agressão física, 43 usuários com dor abdominal, 24 com dor de cabeça, 30 com febre, 47 vítimas de queda, duas vítimas por arma branca, oito vítimas por arma de fogo, entre outros casos.

O cozinheiro Luís Fernando Soares, 39, foi vítima de uma colisão envolvendo moto e bicicleta. Ele trafegava em sua moto quando colidiu com um ciclista que entrou inesperadamente de uma rua para a avenida principal. “Foi inesperado, um susto muito grande, mas graças a Deus estamos bem e com muitas escoriações. Eu continuo internado aguardando liberação da neurologia que provavelmente aconteça no final da tarde”, explicou o cozinheiro.