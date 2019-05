PSL AVALIA COMO POSITIVA AS MANIFESTAÇÕES NO ESTADO DE SERGIPE E NO BRASIL

27/05/19 - 09:07:12

Neste domingo (26), milhares de brasileiros foram às ruas em apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro, quando realizaram atos em mais de 160 cidades brasileiras. As manifestações também defenderam pautas que envolvem desde a reforma da Previdência até o pacote anticrime do ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro.

Houve também críticas ao Congresso Nacional, aos partidos que formam o chamado “centrão” e a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). As cores verde e amarelo enfeitaram ruas e avenidas, junto com cartazes e faixas com frases de apoio às propostas do Executivo nacional que tramitam no Congresso.

Em Sergipe, a manifestação ocorreu no Calçadão da 13 de Julho, em Aracaju. Por volta das 15h as primeiras pessoas começaram a chegar. Trios elétricos reforçaram o discurso dos populares em defesa das reformas e contra a velha política, que tem travo a pauta positiva na Câmara. Para o presidente estadual do PSL, Waldir Vianna, o ato de ontem teve um efeito positivo, mostrando que os sergipanos querem as mudanças propostas por Bolsonaro.

“Esse foi o recado positivo do povo sergipano ao nosso presidente Jair Bolsonaro. Agradecemos a cada sergipano que ontem, em pleno domingo, manifestou-se em prol do Brasil”, avaliou Vianna. Para ele, o importante a partir de agora é cada brasileiro se mantenha vigilante e acompanhe o papel de cada parlamentar, cobrando dele um posicionamento coerente e a favor do país. “Não podemos baixar a guarda”, afirma o presidente do PSL-SE.

POR ASCOM/PSL-SE