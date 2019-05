Todos à greve geral

As centrais sindicais estão empenhadas na mobilização da greve geral que organizam para o próximo dia 14. As reivindicações estão centradas em “derrubar” a reforma da Previdência, mas também tratam do crescente desemprego e reforçam a bandeira da educação pública. Esta anunciada paralisação nacional é uma oportuna reação popular contra uma elite financeira malandra, disposta a desmontar a Previdência e acabar com os direitos trabalhistas garantidos pela histórica CLT. Concebido na calada da noite, este projeto do governo atenta contra os segmentos mais pobres da população, sem mexer na fortuna dos mais ricos, dos corruptos, que só pensam em se locupletar com o dinheiro público. Portanto, o povo está correto ao cruzar os braços para protestar contra atitudes de políticos e empresários punguistas, interessados unicamente em abocanhar recursos públicos, ainda que em detrimento dos direitos constitucionais de trabalhador. Portanto, todos à greve geral!

Cultura popular

O deputado estadual Iran Barbosa (PT) apresentou um projeto reconhecendo e valorizando as atividades de cantador, cordelista e xilogravurista como profissões artísticas. Segundo o petista, a propositura sugere formas de valorização da Literatura de Cordel, da Cantoria e da Xilogravura, especialmente no âmbito das Políticas Públicas definidas para a Cultura, o Turismo e a Educação em nosso Estado.

Aracaju protesta

Dois trios elétricos propagaram os protestos dos aracajuanos contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Realizada, ontem, na Treze de Julho, a manifestação dos eleitores do presidente Jair Bolsonaro (PSL) não focou na defesa da reforma da Previdência. Os que foram pra rua estavam dispostos a criticar os congressistas, que relutam em aprovar projetos oriundos do Palácio do Planalto. Também atacaram os ministros do Supremo. Misericórdia!

Coleciona processos

O conselheiro aposentado do Tribunal de Contas de Sergipe, Flávio Conceição, é um colecionador de condenações. Pelo menos é o que se conclui com base na ação popular impetrada contra ele pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania). Além de processado por peculato, corrupção passiva e associação criminosa, Flávio já foi condenado outras três vezes pelo Tribunal de Justiça. E com tantas pendências judiciais, Conceição ainda quer retornar às atividades no TCE. Homem, vôte!

Férias criticadas

De olho na Prefeitura de Aracaju, o deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) não perde uma oportunidade para fustigar o prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) Agora mesmo, o jovem parlamentar anda criticando as férias do comunista: “O prefeito, que está passeando na Europa, só pensa em sua reeleição. Vá trabalhar, Edvaldo. O povo merece respeito”. Crendeuspai!

Trabalho reconhecido

Ivânia Pereira foi reeleita presidente do Sindicato dos Bancários de Sergipe. A chapa única liderada pela sindicalista obteve 97,36% dos votos, garantindo a renovação do mandato por mais quatro anos. Segundo Ivânia, o resultado das urnas traduziu a confiança da categoria “nesse time por reconhecer a nossa representatividade, o pluralismo de opiniões e o compromisso com a luta”. Boa sorte!

Hotel fechado

O Hotel Águas de Xingó, em Canindé do São Francisco, fechou as portas. Pertencente à Prefeitura, o empreendimento era o segundo maior do município e empregava mais de 20 trabalhadores. Com o fechamento do Águas de Xingó, muitos turistas que visitam Canindé estão preferindo se hospedar na cidade alagoana de Piranhas. Foi o que aconteceu, semana passada, com boa parte dos convidados para o casamento do digital influencer Carlinhos Maia com o modelo Lucas Guimarães. Aff Maria!

Bola oval

Além de defensora dos animais, a deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) é amante do futebol americano. Integrante do time Aracaju Alfa, ela diz que este esporte foi amor à primeira vista. A equipe da deputada treina sempre aos domingos, no Parque da Sementeira. Legal!

Dupla jornada

Após a chegada dos filhos, as mulheres deixam o mercado de trabalho cinco vezes mais que os homens. Segundo pesquisa feita pela empresa de recrutamento Catho, 28% das mulheres deixaram o emprego quando os filhos nasceram, versus 5% dos homens. O estudo mostra, ainda, que 21% das mulheres levam mais de três anos para retornarem ao trabalho. A mesma situação para os homens ocorre em apenas 2% dos casos. Elas são vítimas da dupla jornada de trabalho. Cruzes!

Sem título

A Justiça Eleitoral fechou a relação do quantitativo de pessoas que tiveram o título de eleitor cancelado por ausência aos três últimos pleitos. No total, foram cancelados 2.486.495 títulos. Somente em Sergipe, 24.326 eleitores perderam o documento. Mas isso não é o fim do mundo: quem teve o título cancelado deverá pagar uma multa e, em seguida, fazer a regularização da situação no seu cartório eleitoral. Então, tá!

Recorte de jornal

Publicado no aracajuano Diário da Manhã, em 4 de abril de 1911.

