V Semana Acadêmica de Propriedade Intelectual acontece quarta e quinta

27/05/19 - 16:53:10

Você sabe o que é e como funciona a área de Propriedade Intelectual? Principalmente, em termos de desenvolvimento científico, cultural e econômico? Para falar sobre isso, acontece nesta quarta e quinta-feira, 29 e 30 de maio, no Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec), a V Semana Acadêmica de Propriedade Intelectual. O evento é alusivo ao Dia da Propriedade Intelectual, e visa promover e refletir sobre os principais avanços deste setor científico.

Organizada pela Associação Acadêmica de Propriedade Intelectual (API) e pelo Programa de Pós-graduação em Ciência da Propriedade Intelectual, da Universidade Federal de Sergipe (PPGPI/UFS); o evento tem ainda o apoio do Instituto Federal de Sergipe (IFS); e do SergipeTec. A Semana objetiva fomentar a interação institucional sobre ciência, tecnologia e inovação, bem como ampliar as fronteiras de conhecimento entre pesquisadores, professores, estudantes, empresários, empreendedores, gestores e pessoas interessadas sobre o tema.

A programação conta com palestras, minicursos e visitas técnicas (à Incubadora Multisetorial; ao Núcleo de Energias Renováveis e Eficiência Energética de Sergipe/NEREES; e ao Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Tecnologias de Sergipe/CeTS. Todos, do SergipeTec). O Parque Tecnológico fica localizado na Avenida José Conrado de Araújo, 731, Rosa Elze, em São Cristóvão – logo após ao campus da UFS.

Mais informações e inscrição em sergipetec.org.br.

Da assessoria