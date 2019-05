Verão 90- Vanessa se faz de boa moça para conquistar Quinzinho. A gata aceita ideia de Jerônimo e dá início a plano para acabar com o casamento do dono da PopTV

Jerônimo (Jesuita Barbosa) teve uma ideia brilhante: Vanessa(Camila Queiroz) deve se casar com Quinzinho (Caio Paduan)! Com isso, eles garantem um futuro de fartura e abundância, já que não pretendem deixar de ser amantes. De início, ela fica triste com a ideia do namorado. Mas logo pensa melhor e resolve aceitar a proposta.