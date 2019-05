Internautas vão escolher nova Rainha do Festival da Mandioca através de enquete

Além de representar Lagarto durante as festividades, a Rainha será devidamente coroada e receberá vários prêmios. A grande final acontece nesta quinta-feira, 30 de maio, às 19h, no Anfiteatro do Balneário Bica. Os internautas representam o 6º jurado.

As garotas vão desfilar em diversos trajes e se submeterão a um júri formado por cinco convidados. Não esqueça: você, internauta, será o 6º jurado. Você tem até as 15h, do dia 30, para votar. Por isso, sua opinião é muito importante.

Participe da enquete, escolha a mais bela e vote na candidata da sua preferência, selecionando a foto. Aproveita e compartilhe o link da enquete em suas redes sociais para que outros amigos também participem.