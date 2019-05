A Dona do Pedaço- Jô beija Régis para se esconder de Maria da Paz. A jovem, que conhece o playboy durante um leilão, fica envergonhada ao encontrar a mãe

Jô (Agatha Moreira) está determinada a se tornar uma digital influencer em A Dona do Pedaço. Seguindo a dica de Vivi Guedes(Paolla Oliveira), ela contrata os serviços de Kim (Monica Iozzi), a agente da própria blogueira, que lhe aconselha ir a um refinado leilão. O evento aparece como a primeira oportunidade da patricinha fazer seu nome na roda dos ricos e famosos. Animada, ela pede dinheiro a Maria da Paz (Juliana Paes) para comprar seu novo look, sem imaginar a surpresa que a mãe pretende fazer. Já no leilão, Jô fica sozinha na área do bar quando Régis (Reynaldo Gianecchini) se aproxima. O playboy pede duas bebidas ao garçom e oferece uma à jovem.

“Agradeço o drinque. Cê se acha, hem? Nem perguntou se eu queria”, dispara Jô.

“Sozinha num canto de bar, não ia recusar companhia. Ainda mais eu”, responde ele, convencido.