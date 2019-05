Alessandro Viera vai defender manutenação de Coaf com Moro em votação no Senado

28/05/19 - 13:11:54

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) afirmou que vai denfeder a manutenção do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Juntamente com outros parlamentares, o senador sergipano vai apresentar um destaque na votação da Medida Provisória 870 – que trata da reforma administrativa do governo federal – no Senado Federal, nesta terça-feira, 28.

“É importante garantir que o governo estruture essa unidade de combate à corrupção, mais especificamente de identificação de problemas de movimentação financeira, da forma que ele acha mais produtiva. O Ministério da Economia concorda. O Ministério da Justiça concorda. A estrutura já está funcionando e recebendo mais pessoas e equipamentos. É importante garantir isso’’, pontuou.

A MP 870 precisa ser votada pelo Congresso até a próxima segunda-feira, 3, caso contrário perde a validade. O senador Alessandro contrapôs a declaração de que a aprovação do destaque, para deixar o Coaf no Ministério da Justiça, vai atrapalhar a votação da MP. “Até o dia 03 tem tempo suficiente para a Câmara dos Deputados fazer o seu trabalho, receber de volta a MP e fazer a aprovação. O tempo de Rodrigo Maia definir o que o Senado faz ou não faz acabou”, destacou Alessandro.

