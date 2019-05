Anderson Gois promove nova edição do curso de oratória persuasiva

28/05/19 - 16:26:23

Curso acontece neste sábado, 1º, no Comfort Hotel

Depois de se tornar um sucesso em Aracaju e diversas cidades do país, a Imersão em Inteligência Comunicacional – Orador Expert volta a capital sergipana neste sábado, 1º de junho. O curso é ministrado pelo professor e master coach, Anderson Gois, que é considerado o maior especialista em Neuro Oratória do Brasil.

As atividades, que são baseadas em coaching, programação neurolinguística, inteligência emocional e psicologia positiva, reúnem todas as técnicas necessárias para que os participantes aprendam a falar e se comunicar melhor, melhorando sua vida pessoal e profissional.

O treinamento de oratória persuasiva é recomendado para aqueles que precisam pensar e falar conectados ao seu próprio conhecimento. Também é ideal para as pessoas que necessitam de autoconfiança para trabalhar sua presença em público.

No curso, os participantes poderão adquirir ferramentas para controle de medo e ansiedade de falar em público, aumentar o poder de persuasão, alavancar vendas, motivar pessoas e equipes, melhorar autoconfiança, obter uma comunicação assertiva, falar com autoridade e clareza sobre qualquer assunto e impactar emocionalmente cada pessoa.

O master Coach Anderson Gois explica que o curso Orador Expert é diferente do curso de oratória comum e da maioria dos cursos e livros que ensinam a se apresentar em público e falar bonito. “Com o Orador Expert, um curso de oratória persuasiva, você vai aprender a falar de uma forma que provoque nas pessoas a ação que você deseja. Sua fala vai ser muito mais que uma bela apresentação, ela será memorável, ela vai trazer resultados efetivos, inclusive financeiros. Esse é um curso que trata das sutilezas da mente humana para que você saiba tocar os pontos certos, aqueles mais sensíveis, os que ficam guardados no coração. E assim, usar o poder que há nas palavras para tocar o coração, marcar a essência e penetrar na mente para promover e vender o seu melhor, uma ideia, um serviço, um produto e um projeto”, detalha.

Os participantes vão ser presenteados com o E-Book “Falar Bem Faz Bem” e três documentos em PDF que incluem dicas de oratória, o “Desafio Orador Extreme – 30 dias de atividades” e um roteiro para montar seu workshop.

O curso “Orador Expert” será realizado no dia 1º de junho, das 8h às 20h, no Confort Hotel. Todas as informações podem ser obtidas por meio do site Ser Feliz Faz Bem; do telefone (61) 98369 9334; e do e-mail [email protected]

Sobre Anderson Gois

Anderson Gois, ou simplesmente AG, como gosta de ser chamado, é professor há quase 20 anos, radialista há quase 15 anos, palestrante e coach certificado internacionalmente pelo International Coach Federation (ICF) no programa Continuing Coaching Education (CCE) e pela International Alliance For Coaching e Training (IACT). AG exerceu mandato de vereador em Aracaju-SE, mas largou a política para se dedicar integralmente ao coaching e aos estudos sobre a Ciência da Felicidade e Inteligência Comunicacional, onde pesquisa a força e poder transformador da palavra.

AG é reconhecido como um dos maiores especialistas em neuro oratória do Brasil e considerado uma das revelações como treinador de palestrantes. É o CEO da Academia Brasileira Master Coaching, é Learning Coach e Master Trainer do melhor treinamento de oratória persuasiva do Brasil, ORATÓRIA EXTREME. Tem ainda formação em Mentoring, Leader Coach, Profiler Coach, Hipnose e Análise de Perfil Comportamental (DISC).

Possuindo mais de 3.700 horas de atendimento em coaching e através de seminários, palestras, aulas e do projeto “Desafio 21 dias para mudar o mundo pelo poder das palavras”, Anderson Gois já impactou positivamente mais de 23.400 mil vidas.

Fonte e foto assessoria