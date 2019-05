“Até hoje espero uma ligação de Edvaldo Nogueira; acho que não sou importante”, diz Garibalde Mendonça

28/05/19 - 10:23:50

O deputado estadual Garibalde Mendonça (MDB) deve mesmo deixar o partido e para isso, aguarda apenas uma janela da legislação eleitoral, para não correr o risco de perder o mandato.

Desde a mudança no diretório municipal, que aconteceu e que Garibalde só tomou conhecimento através da imprensa, que vem deixando claro o seu descontentamento e na manhã desta terça-feira (28), o deputado, embora tenha afirmando que é aliado do governador Belivaldo Chagas (PSD), parece que esse clima não é o mesmo com o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PCdoB).

Durante entrevista que concedeu a uma emissora de rádio, Garibelde voltou a defender que o MDB tenha candidato próprio à prefeitura de Aracaju nas eleições do ano que vem. Além disso, o parlamentar fez ainda um desabafo, afirmando que Edvaldo teria marcado um encontro, mas que teria “esquecido”.

Garibalde contou que recebeu um telefonema de Edvaldo e que ele teria dito iria procura-lo. “Edavaldo me chamou para conversar e viajou sem que houvesse conversa”, disse o deputado e ironizou: “acho que esqueceu, e quem esquece é porque não tem interesse em mim no seu projeto de reeleição”, comentou.

Sobre as eleições de 2020, Garibalde disse que “o MDB é um partido forte em nosso estado e em Aracaju e como partido forte, deve sim ter candidato em Aracaju”, defendeu o deputado, voltando a afirmar que “nós temos bons nomes, inclusive o meu. Eu nunca descartei a hipótese de uma dia ser candidato a prefeito de Aracaju”, afirmou.