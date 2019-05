BELIVALDO CHAGAS PARTICIPA EM SÃO PAULO DO III EXAME FÓRUM DE PPPs E CONCESSÕES

28/05/19 - 12:40:37

O governador Belivaldo Chagas participa nesta terça-feira (28) em São Paulo, do III Exame Fórum de PPP’s e Concessões promovido pela revista Exame.

Estão presentes 13 governadores, o presidente do BNDES Joaquim Levy, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, o ministro do TCU Bruno Dantas e demais players interessados.

As principais pautas discutidas são as relacionadas com as modelagens de PPP’s e Concessões, seus marcos regulatórios, marcos legais, fontes de financiamentos e as áreas estratégicas.

“Nossa ideia é criar uma sinergia entre investimentos públicos e privados em nosso estado para oferecer a infraestrutura e o desenvolvimento que Sergipe precisa. Esse é um caminho possível para melhorar a vida das pessoas e prestar bons serviços, que é o que importa. Os governos sozinhos cada vez podem menos, mas com boas parcerias, podem mais”, pontuou o governador Belivaldo Chagas.