Belivaldo sinaliza para a formalização de PPPs para a administração da Ceasa de Itabaiana

28/05/19 - 15:52:46

O encontro reúne diversos especialistas, empresários e autoridades para debater sobre PPPs, Concessões e Desestatizaçãoes no Brasil

O governador Belivaldo Chagas, ao lado de mais 13 governadores, participa nesta terça-feira(28), em São Paulo, da terceira edição do Fórum PPPs e Concessões. Com o tema “A Nova Infraestrutura Brasileira na mesa de Negociação”, o encontro reúne diversos especialistas, empresários e autoridades para debater sobre Parcerias Público-Privadas(PPPs), Concessões e Desestatizaçãoes no Brasil.

Na oportunidade, o governador Belivaldo Chagas participou do painel: Como os novos governadores eleitos irão transformar o pipeline de projetos de Parcerias e Concessões no Brasil. O painel envolveu o debate com governadores do Paraná; Ratinho Jr; da Bahia, Rui Costa, governador do Estado, do Estado do Piauí, Wellington Dias.

As modelagens de PPP’s e Concessões, marcos regulatórios e legais, além das fontes de financiamentos e as áreas estratégicas foram discutidos.

“Rodovias, porto, saneamento, saúde, energia, Ceasa, Centro de Convenções, são as áreas que prioritariamente podem ser objetos de PPP’s e Concessões. Nossa ideia é criar uma sinergia entre investimentos públicos e privados em nosso estado para oferecer a infraestrutura e o desenvolvimento que Sergipe precisa. Esse é um caminho possível para melhorar a vida das pessoas, prestar um bom serviço. Os governos sozinhos cada vez podem menos, mas com boas parcerias, poderemos mais”, destacou o governador Belivaldo Chagas.

O governador Belivaldo Chagas tem defendido as Parcerias Público-Privadas (PPPs) para investimentos em áreas importantes para a população, onde os recursos públicos não conseguem viabilizar. O governador já sinalizou para a formalização de PPPS para a administração da Central de Abastecimento de Itabaiana (Ceasa), Centro de Convenções de Sergipe e o Terminal Pesqueiro, em Aracaju, além da duplicação da BR- 235.

Fórum

O Fórum é realizado anualmente pela revista EXAME, em parceria com a HIRIA. A abertura do evento contou com a participação do governador de São Paulo, João Doria Junior, e pelo prefeito de São Paulo, Bruno Covas. A programação conta também com as palestras do ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas; presidente do BNDES, Joaquim Levy, e do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.

O objetivo do Fórum é produzir e compartilhar conhecimento sobre como participar dos novos planos de PPPs e Concessões, analisando cenários para oportunidades, investimentos e projetos, segurança regulatória, financiamento e garantias e modelos inovadores de cooperação entre o poder público e privado.

Fonte e foto assessoria