Bigode vai a EMURB buscar melhorias para o bairro Tamandaré

28/05/19 - 09:15:31

O vereador Bigode, 1° Secretário da Comissão de Direitos humanos da Câmara Municipal de Aracaju, esteve na última quarta-feira (22), reunido com o presidente da EMURB, (Empresa Municipal de Obras e Urbanização) Sérgio Ferrari, com o objetivo de buscar melhorias para o bairro Tamandaré. O vereador, informou que a Travessa 16 Novembro, está necessitando de auxílio na parte de infraestrutura, como também o canal existente no bairro, que está em condições precárias, causando doenças para os moradores da região. Sendo assim, o parlamentar solicitou de Sérgio Ferrari, que desenvolva um trabalho emergencial para amenizar o sofrimento da comunidade.

“Mais uma vez, tenho certeza que meu amigo Ferrari, não vai deixar o povo sofrer, até porque, temos a responsabilidade de cuidar das pessoas levando igualdade para a sociedade”, concluiu Bigode.

Fonte e foto assessoria