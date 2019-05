Café da Gente recebe show ‘Ele e Eu’, com Luciano Salvador Bahia e J. Velloso

28/05/19 - 14:10:55

Próximo sábado, 01 de junho, a partir das 20h, os cantores, compositores e produtores J. Velloso e Luciano Salvador Bahia estarão no Café da Gente no show ‘Ele e Eu’. Durante o show os artistas apresentam músicas suas gravadas por eles e por outros intérpretes e canções inéditas. Somado a este repertório autoral, também cantam músicas de outros autores que influenciam seus trabalhos, sempre caminhando pelo elo profundo da diversidade e criatividade da música brasileira.

Mesmo tendo motivações e trajetórias musicais tão diferentes, os caminhos singulares de J. Velloso e Luciano Salvador Bahia favoreceram para que sempre estivessem ativos no meio musical do país e agora juntos neste show, dedicado a canção popular brasileira.

Em cena desde 1984, J. Velloso tem mais de 100 músicas gravadas e já teve canções nas vozes de artistas como Maria Bethânia, Gal Costa, Gilberto Gil e Caetano Veloso. J. é também produtor musical, área em que obteve mais relevância por ter dado forma a discos premiados como “Diplomacia” de Batatinha; “Humanenochum” de Riachão e “Abre Caminho”, de Mariene de Castro. Além disso, possui três discos lançados: “Aboio para um Rinoceronte”, “J. Velloso e os Cavaleiros de Jorge” e “Não Sei Se Te Contei” e um livro-CD “Santo Antônio e outros Cantos”. Foi também diretor artístico de shows como “Ela Disse-me Assim” de Gal Costa e “Canibália”, de Daniela Mercury em Cabo Verde.

Já Luciano Salvador Bahia começou sua carreira como músico em 1986, atuando como instrumentista na noite de Salvador, com Daniela Mercury. Sua atuação é bastante relevante no trabalho com trilhas sonoras e direção musical de espetáculos de dança e teatro. Também já produziu diversos álbuns, como “Pecadinho”, de Marcia Castro e “Não Sei Se Te Contei” de J. Velloso. Têm dois discos lançados: o disco “1” e “Abstraia, Baby”, que recebeu indicação ao Prêmio da Musica Brasileira de 2015 na Categoria “Melhor Álbum De Canção Popular”.

Após quatro temporadas de sucesso em teatros de Salvador, o show “Ele e Eu” já contou com a participação de convidados, como Moreno Veloso, Jussara Silveira, Ronaldo Bastos e Paulinho Boca de Cantor. Agora “Ele e Eu’ estará em Aracaju, no Café da Gente. O couvert artístico é R$30,00. Mais informações pelo telefone do Café da Gente (79) 3246-3186.

