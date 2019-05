Censo 2020 do IBGE terá 32% menos perguntas do que o modelo original

Durante a coletiva de imprensa na sede do órgão, foram divulgados os temas que estarão nos questionários básicos e de amostra do Censo 2020. São eles:

O diretor de Pesquisas do IBGE, Eduardo Rios-Neto, afirmou que o órgão deu prioridade para a qualidade do questionários e não se ateve ao número de perguntas.

“Essa numerologia não é a principal questão. O principal é a qualidade do questionário e as dimensões coletadas. Muito mais que a questão de números de perguntas é o tempo de coleta dos dados. Esse é o grande desafio do Censo”, afirmou o diretor.