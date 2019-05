Corpo do cantor Gabriel Diniz, morto em queda de avião, será sepultado em João Pessoa

28/05/19 - 11:14:38

O corpo do cantor Gabriel Diniz, morto durante queda de um avião na tarde desta segunda-feira (27), na região da Praia do Saco, município de Estância, está sendo velado desde as 5 horas de hoje, em João Pessoa (PB), onde será sepultado no final da tarde na capital paraibana. O velório está sendo realizado no ginásio de esportes Ronaldão.

O corpo de Gabriel Diniz foi liberado às 21h do Instituto Médico Legal de Sergipe (IML), em Aracaju, e chegou por volta de 3h30 ao aeroporto Castro Pinto, na região da Grande João Pessoa.

Às 15h haverá uma missa de corpo presente e em seguida o corpo seguirá para o sepultamento em um cemitério próximo ao ginásio.

O corpo de Gabriel Abraão Farias, um dos pilotos começou a ser velado na manhã desta terça-feira, em uma igreja evangélica em Maceió, Alagoas. O velório do corpo do outro piloto, Linaldo Xavier Rodrigues, acontece em Água Branca, no Sertão alagoano, mas ainda não há horário definido.

Voo fretado – o pai do piloto Gabriel Abraão Farias disse em entrevista à TV Gazeta que o cantor Gabriel Diniz não pegou carona no avião, como havia sido informado anteriormente pelo Aeroclube de Alagoas. De acordo com Erivaldo Farias, o voo foi fretado para Maceió.

Durante a entrevista, o pai disse ainda que “esse avião foi fretado aqui em Alagoas pra fazer o translado dele [Gabriel Diniz] pra Salvador. Ele ia fazer o show em Feira de Santana… Retornaria pra cá, pra Alagoas, no mesmo avião… Um avião locado, fretado pra fazer essa atividade. Não era de amigos; não era coisa de improviso, não”, contou o pai.