Cuidado com o chamado à ordem

28/05/19 - 00:01:49

Sergipe hoje foi assunto nacional, através do acidente aéreo em que morreram o cantor Gabriel Diniz e os dois pilotos, na localidade Terra Caída, município de Estância. O noticiário nacional também se “amarrou” no desastre. Gabriel Diniz já fazia sucesso no País e teve um fim prematuro. Triste, claro, para quem estava conquistando um espaço nesse mundo das celebridades. Já era uma delas, tanto que sua morte mexeu com toda a vida artística, que se manifestou pelas redes sociais.

Na política, o assunto foi exatamente às passeatas promovidas por defensores do Governo Bolsonaro. Havia uma dúvida quanto o número de pessoas que participou dessas manifestações, num momento em que o Governo está em queda livre de popularidade. Enganou-se quem pensou assim. Muita gente voltou às ruas para tentar fortalece o bolsonarismo, que flutua entre dúvidas de capacidade, sensatez e foco. Não há um projeto definido e nem expectativa de que se avance nesse clima de absoluta estupidez.

Esquerda e direita erram ao não trabalharem em conjunto pelo povo e/ou de formularem um projeto que salve o País. É um confronto vazio de propostas e prenhe de ideologia fajuta, que quando foi posta em prática – de forma equivocada – levou o Brasil à bancarrota. Já no dia 30 próximo, estudantes sem propósitos e a esquerda vazia projetam uma manifestação com o objetivo de colocar “mais idiotas” nas ruas, sem que isso leve a lugar algum. Quando um País começa a disputar quem põe mais gente para protestar ou apoiar, é porque chegou ao “fim do fim”.

A direita está emputecida com áreas do Congresso. O próprio Bolsonaro diz que “centrão virou palavrão”. E mais: que o grupo foi “satanizado” e que os deputados deveriam atuar para se desvincular “disso daí, porque é bastante complicado ser pejorativamente enquadrado como Centrão que quer negociar”. Muito cuidado nessa parte, porque por trás pode ser um recado que culmine com um golpe, capaz de fechar o Congresso.

É bom não cair nas provocações, porque o País não está bem. Tem uma esquerda e direita que se deixam levar por uma espécie de “sentimento torpe”, fragilizando as instituições e pondo em risco a democracia, o que pode provocar um golpe terrível sob argumento de “chamar o feito a ordem”. Atentem bem para isso. E que Deus nos livre…

Lançar sem romper

O senador Rogério Carvalho (PT) disse ontem, em entrevista, que o seu partido terá candidato a prefeito de Aracaju, no próximo ano, mas sem precisar romper com Edvaldo Nogueira, que disputa a reeleição.

*** O PT pode até lançar candidato, que é de seu direito, mas dificilmente será mantido o bom relacionamento com o prefeito Edvaldo.

Decisão será da cúpula

Quanto à decisão de lançar candidato e prefeito de Aracaju se tornou unanimidade no PT, mas o próprio deputado João Daniel (foto), que preside hoje a legenda, lembra que há participação do partido na administração municipal.

*** Admite que se a decisão for de afastamento do prefeito Edvaldo Nogueira, o partido terá que entregar os cargos.

Há algumas divergências

Dentro do PT existem divergências em manter qualquer relacionamento com Edvaldo para as eleições de 2020. Tem gente forte dentro do partido que defende o afastamento antes do próximo ano.

*** Esse estilo de adotar posições desiguais dentro do PT faz parte da legenda até que se chegue a um consenso final. Mas o grupo que diverge de Edvaldo não quer conversa.

Gilmar já se definiu

O deputado Gilmar Carvalho (foto), do PSC, disse ontem que não tem mais o que definir: “tenho ótima relação de amizade e política com André Moura. Não tenho feito nada sem seu prévio conhecimento.”

*** Gilmar acrescenta: “o que tenho feito é procurar mim preparar, cada vez mais, todos os dias, para administrar Aracaju”.

*** Gilmar está em São Paulo, onde participa hoje de congresso sobre administração pública: “Tenho estudado todos os dias soluções para os problemas de Aracaju”.

Será candidato pelo PSC

As declarações de Gilmar, enviadas via zap, sinalizam que ele vai permanecer no PSC e disputar a Prefeitura de Aracaju em 2020 pelo partido: “deu o assunto como encerrado”.

*** Gilmar deixa claro que não pensa em trocar de partido e se prepara para ser candidato em 2020.

Sobre greve na Polícia

O deputado Capitão Samuel (foto) publicou ontem que a Polícia estava se preparando para uma mobilização. Mas logo em seguida consertou: ‘não terá greve, mas a tropa quer ouvir alguém falar o que ela pensa.

*** Explicou que falou o que a tropa está pensando. “Fazer greve ou não a Polícia é que decide, mas não crédito”.

Expondo bairrismo

Alberto Jorge expõe nas redes o seu bairrismo com a queda do avião que conduzia o cantor Gabriel Diniz e provocou a sua morte próxima na localidade Terra Caída.

*** Diz ele: “disseram que o casamento do Carlinhos Maia foi em Alagoas. Só faltam dizer que a queda do avião de Gabriel foi em Mangue Seco, Bahia.

Bolsonaro sobre Diniz

O presidente Jair Bolsonaro (foto) twittou o acidente em Sergipe: “recebo com grande pesar a notícia do acidente aéreo ocorrido hoje em Sergipe envolvendo o jovem e talentoso cantor Gabriel Diniz e outros dois ocupantes”.

*** – Meus sinceros sentimentos às famílias das vítimas. Que Deus receba essas vidas de braços abertos e conforte os corações de todos, desejou o presidente.

Rogério lamenta morte

O senador Rogério Carvalho também twittou pela morte de Gabriel Diniz: “Jovem talentoso e uma vida inteira pela frente. Lamento, assim como todo país, sua partida. Minha solidariedade às famílias e amigos do Gabriel e dos pilotos Abrão e Linaldo”.

*** – Que Deus conforte seus corações”!

Apelo para o golpe

A direta está disposta a ir para o tudo ou nada, na questão de manter Bolsonaro e detonar com a esquerda. Ontem um leitor mandou o zap: “Para esse país! Só o Exército. Passar o cadeado no Congresso e no Supremo.

*** O Congresso e o STF entraram no radar da direita radical como um instrumento contra as medidas de Bolsonaro.

Manifestações resolvem

O ex-deputado Jorge Alberto (foto) diz que as “manifestações populares são válidas, e me permita discordar [do comentário da coluna], resolvem sim, pois o congresso nacional é uma caixa de ressonância daquilo que o povo quer”.

*** Quanto a esta análise sobre qual movimento teve mais pessoas ou menos pessoas é teórica, o que denota infantilidade de quem as faz. O que importa é o ressurgimento do sentimento pátrio e o fortalecimento da democracia.

Passeatas superam

O deputado federal Laércio Oliveira (foto), do PP, considerou que a manifestação em favor do presidente Bolsonaro foi boa e chegou a superar as expectativas. Admitiu que houve muita gente em todo o Brasil.

*** Quanto às criticas ao Congresso, ele não viu como preocupante e admitiu que isso faz parte da democracia.

Sobre trabalho do PP

Laércio Oliveira, falando sobre o momento político de Sergipe, disse que trabalha para fortalecer o seu partido – o Progressista – e vem conversando com lideranças do interior e da Capital.

*** A tendência do PP é apoiar Edvaldo Nogueira, porque a legenda integra o arco de aliança que defende a reeleição.

Pavimenta estrada

Kaka Andrade (PSD) disse ontem que está “pavimentando a estrada” para disputar a Prefeitura de Canindé do São Francisco e tem apoio do partido para isso.

*** – Agora compete a mim trabalhar para consolidar esse caminho, disse.

Recuperar auto-estima

Segundo Kaka Andrade, a atual administração está perdida e há necessidade de procurar um norte para Canindé do São Francisco.

*** Ele acha que tem que devolver ao povo de Canindé a auto-estima e alegria, através de um trabalho mais voltado para o povo e deixar de olhar o próprio umbigo.

Porta fica entreaberta

O objetivo de Kaka Andrade, nessa “pavimentação de estrada”, é formar aliança com quem está bem atrelado a um projeto de desenvolvimento de Canindé.

*** – Nós não vamos escancarar a porta para formação de composição. Mas vamos deixá-la entreaberta, disse.

Retorno do Coaf a Moro

O senador Alessandro Vieira (foto) do Cidadania, integra o bloco de senadores para que o Coaf fique no Ministério da Justiça e Segurança, sob o comando do ministro Sérgio Moro. Alessandro acha que o Coaf estará melhor no setor de segurança que de economia.

*** Hoje à tarde será votado destaque à MP, para que seja revista reforma que retirou o Coaf do Moro.

Dos grupos sociais

///Centrão é palavrão – O presidente Jair Bolsonaro disse domingo que tem culpa pela falta de comunicação com as Casas Legislativas. O presidente concedeu entrevista à TV Record após atos pró-governo terem sido realizados pelo país. O chefe do Executivo disse que manifestações vieram “do coração do povo para cobrar o Legislativo”.

*** Para Bolsonaro, “centrão virou palavrão”. Disse que o grupo foi “satanizado” e que os deputados deveriam atuar para se desvincular “disso daí, porque é bastante complicado ser pejorativamente enquadrado como Centrão que quer negociar”.

///Anac suspende voos – A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou ontem que decidiu suspender as operações do Aeroclube de Alagoas, proprietário da aeronave que caiu em Sergipe, vitimando o cantor Gabriel Diniz e os dois pilotos. A agência interditou também as nove aeronaves pertencentes à empresa.

*** “A aeronave, de matrícula PT-KLO, da fabricante Piper Aircraft e de propriedade do Aeroclube de Alagoas, estava registrada na categoria Instrução e não poderia prestar serviço fora da sua finalidade, incluindo o transporte remunerado de pessoas”, disse a Anac.

///Senadores querem Coaf com Moro – “Alguns senadores estão fazendo de tudo para que o COAF volte a ser subordinado ao Ministério da Justiça. Um dos articuladores da mudança é o paranaense Alvaro Dias, que já apresentou um destaque à MP.

Outro senador e vice-líder do governo no senado, Izalci Lucas, afirmou que a medida tem maioria do Senado. “Acho que tem maioria nesse sentido. Vai ter que voltar para a Câmara, não tem jeito. E a Câmara terá de apressar muito para não perder o prazo [de validade da MP da reforma administrativa, que caduca em 3 de junho]. Assim como a gente está votando de um dia para o outro, eles [deputados] também poderão votar assim.”

///Toffoli aumenta segurança – O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu não divulgar mais com antecedência a agenda do presidente da Corte, ministro Dias Toffoli. De acordo com a assessoria, a medida foi tomada para preservar a segurança do ministro.

Na manhã de ontem, Toffoli foi a um seminário sobre a Lei de Proteção de Dados, no Superior Tribunal de Justiça (STJ), mas sua presença só foi divulgada após ele ter discursado no evento. O mesmo procedimento já havia sido adotado na semana passada.

Um bom bate-papo

Comando do Pros – Ex-deputado Robson Viana agora comanda o Pros. O partido quer buscar candidatos novos para disputar eleições em todo Sergipe.

A busca de PPPs – O governador Belivaldo Chagas já está em São Paulo e participa de reuniões sobre as Parcerias Público Privadas (PPPs).

São Boas – Além de Belivaldo Chagas, vários outros governadores também estão em São Paulo com o mesmo objetivo. Avaliam que essas PPPs são boas para os Estados.

Até sexta-feira – “Belivaldo Chagas vai permanecer em São Paulo até sexta-feira, para incrementar conversas com setores do empresariado brasileiro.

Texto emocionante – O deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) escreveu um texto emocionante sobre a morte do cantor Gabriel Diniz.

Assunto político – As manifestações em favor de Bolsonaro foram o principal assunto político desta segunda-feira. Há exageros de todos os lados.

Disputa idiota – Estudantes e esquerda marcam manifestação para dia 30 de maio. A disputa agora é saber quem põe mais gente nas ruas.

Tapas e beijos – Enquanto se disputa gigantismo de passeatas, o Brasil cai em uma inércia profunda e o Governo se perde entre “tapas e beijos” de aliados.

Ninguém sabe – Jaques Wagner diz que “estamos chegando a cinco meses de mandato e a verdade é que ninguém conhece o projeto desse governo para o país”.

