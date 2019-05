DEPUTADO GEORGE PASSOS DESTACA PROJETO DO SENADOR ALESSANDRO VIEIRA

28/05/19 - 05:00:42

O deputado estadual Georgeo Passos (Rede), ocupou a tribuna no pequeno expediente da sessão plenária desta segunda- feira, 27, para parabenizar ações de prefeituras municipais e destacou projeto do senador Alessandro Vieira.

Sobre o projeto do senador Alessandro Vieira, intitulado “Sua Voz no Senado”, o deputado disse que a proposta visa ouvir a população, entender as necessidades e produzir um diagnóstico participativo com os municípios.

Na última sexta- feira,24, de acordo com o deputado Georgeo Passos, a caravana do senador esteve visitando o município de Laranjeiras, disse que o projeto já esteve em Lagarto, região centro-oeste, Estância e região sul do estado. Segundo o deputado, a ideia é visitar os 75 municípios e ao final deste ano, o senador Alessandro possa apresentar suas emendas com tranquilidade.

“A proposta é importante. Afinal de contas é o momento onde o cidadão-eleitor indica o que é mais importante a ser feito no seu município, não ficando apenas esse papel na mão do prefeito e de vereadores e de outras lideranças”, pontuou

Ribeirópolis e São Miguel do Aleixo

Na ocasião, Georgeo Passos parabenizou o prefeito de Ribeirópolis, Antônio Passos, que na última sexta- feira entregou ao povoado Serra do Machado, quadra poliesportiva. De acordo com o parlamentar, os recursos para obra foram originários do deputado federal Valadares Filho. “Parabenizamos o prefeito Antônio Passos, o ex prefeito João de Nega, que também lutou para que esta obra fosse realizada ainda em seu mandato, e a todos que fazem a prefeitura de Ribeirópolis”, ressaltou

Georgeo Passos também parabenizou o prefeito Everton Lima, do município de São Miguel do Aleixo, pela abertura dos festejos juninos deste ano, realizada no último sábado. Segundo o deputado, foi a primeira cidade a abrir os festejos culturais do estado.

Foto: Jadilson Simões

Por Luciana Botto- Rede Alese