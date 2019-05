Elana, do ‘BBB19’, posa para ensaio e pensa em seguir carreira de modelo. Ex-sister está procurando casa no Rio de Janeiro para ter aulas de teatro

28/05/19 - 20:55:32

Assim que saiu do BBB19, Elana, a nona eliminada do reality, já deixou claro que leva jeito para sair linda nas fotos. A ex-BBB fez um ensaio exclusivo para as lentes do Gshow e ainda posou de biquíni no Piauí, sua terra natal. Agora, Elana surge em um ensaio em que aparece usando apenas duas peças: um maiô e um camisão. Nas fotos, ela deixa as pernocas, que arrancaram elogios das outras participantes do Big Brother Brasil, de fora.

Quem vê o carão e as poses de Elana nem imagina que ela precisou deixar a timidez de lado para os cliques desse ensaio:

“Menina, eu estava morrendo de vergonha (risos). Não sabia que ia ficar só de maiô ou camisão”, diverte-se a ex-sister.

“Quando você se vê produzida, toda maquiada, acredito que toda mulher se sente maravilhosa. Então eu me acho mais sensual e mais bonita. Eu vou me soltando e vão surgindo ideias de poses”, continua.