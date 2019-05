Estudantes da Unit participam de aula prática no Tribunal de Contas

28/05/19 - 05:51:13

O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) recebeu nesta segunda-feira, 27, estudantes de Direito da Universidade Tiradentes (Unit). A visita fez parte do projeto TCE Cidadão, realizado pela Escola do Contas do TCE e os estudantes foram acompanhados pelo professor e promotor de Justiça, Henrique Cardoso.

Como é de costume no projeto, os alunos assistiram a uma palestra conduzida por um membro da Casa. Nesta edição, o conselheiro substituto Rafael Fonseca apresentou o tema “Controle dos atos da administração”, que foi desenvolvido dando especial atenção ao trabalho executado no Tribunal de Contas, mostrando um panorama do controle externo brasileiro e as atribuições constitucionais do Tribunal.

Aluno do 5º período, Rafael Morais contou que o projeto foi uma boa oportunidade para ampliar o conhecimento. “O tema da palestra já é parte do assunto visto em sala de aula, o que contribui para a fixação do aprendizado e para mais detalhamento da matéria. É uma experiencia de extensão que nos dá a oportunidade de aprender com quem tem o conhecimento prático do assunto”.

Para o coordenador da Escola de Contas, Isamar Viana, é “sempre uma satisfação receber estudantes no Tribunal. A equipe da Escola de Contas caminha para trazer cada vez mais cidadãos para explicarmos o funcionamento do TCE”.

Esta edição foi, excepcionalmente, realizada no início da semana e, por isto, sua programação não contou com a sessão do pleno ou da câmara.

Fonte e foto Por DICOM/TCE