FÁBIO HENRIQUE DISCUTE REFORMA DA PREVIDÊNCIA COM LUPI E MEMBROS DO PDT

28/05/19 - 16:00:52

O deputado federal Fábio Henrique (PDT-SE), esteve reunido nesta terça-feira (28) com o presidente do PDT, Carlos Lupi e demais membros do partido, onde foi discutido a reforma da previdência. “Hoje tivemos uma importante reunião para reafirmar a posição crítica do Partido Democrático Trabalhista (PDT) em relação à ‘esta’ Reforma da Previdência, que foi apresentada pelo Governo. A reunião aconteceu na sede do PDT, com a presença do presidente Carlos Lupi, do nosso líder Ciro Gomes e de toda a bancada no Congresso Nacional. A nossa bancada está apresentando emendas na Comissão Especial para tentar alterar o texto da Reforma e não prejudicar aos trabalhadores”.

Veja a nota emitida por Fábio Henrique

Durante a campanha eleitoral, o nosso candidato – Ciro Gomes – foi o único que falou de uma Reforma na Previdência, que seria feita baseada em três pilares:

Divisão clara do que seria previdência, com contribuição; e assistência, sem contribuição. Os recursos da assistência, a exemplo do rural e do BPC, seriam custeados pelo orçamento da união e não pela previdência. Sistema de repartição, como o atual, para quem ganha até cinco salários mínimos, mantendo o sistema de solidariedade para os que menos ganham. Sistema de previdência complementar, público, com contribuição patronal e administrado pelos trabalhadores, com regulação do Estado, para os que ganham mais de cinco salários mínimos.

A atual proposta de Reforma desmonta o sistema de previdência do Brasil. Basta lembrar que, dos 1 trilhão e 270 bilhões que seriam economizados, 870 BILHÕES vão sair das pessoas que ganham até dois salários mínimos. Nós não defendemos nenhum tipo de privilégio, aliás os números acima mostram que a atual reforma não vai atacar privilégios.

A essência da democracia é o respeito às opiniões divergentes, ao invés do radicalismo dos que defendem o governo, por defender; ou dos que são contrários apenas por ser. O nosso partido quer debater o Brasil, com respeito às instituições democráticas, e ao governo que foi legitimamente eleito pelo povo. O radicalismo, o ódio, o desrespeito às instituições democráticas só vão agravar a crise do Brasil.

Por fim, temos claro que a Reforma da Previdência não será a salvação do Brasil. Aliás, antes dela, deveria ser a Reforma Tributária; o fortalecimento da nossa economia, com distribuição de renda e geração de emprego.